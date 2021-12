V balíčku od strážníků najdou karlovarští senioři kukátko i pepřový sprej

Předčasné vánoční nadílky se zatím dočkalo 25 frekventantů tradiční Senior akademie . S další distribucí balíčků, kterých je celkem 200, pomůže strážníkům Městské zařízení sociálních služeb.

„Na této spolupráci jsme se dohodli s vedením organizace. Strážníci se totiž ve výkonu služby k seniorům nedostanou,“ uvedla Nikola Záhorová, mluvčí karlovarské městské policie.

Projekt bezpečnostních balíčků finančně podpořil Karlovarský kraj. „Obsahují dveřní kukátko, řetízek na dveře, pepřový sprej, lupu do peněženky, klíčenku s baterkou a žetonem do nákupního vozíku, kartičku pro důležité údaje včetně kontaktů na blízké a pořadač na léky,“ prozradila Záhorová, jaká tajemství předvánoční dárek obsahuje. Distribuce všech balíčků by měla být hotová do konce ledna příštího roku.

Senioři, kteří bezpečnostní balíčky dostali jako první, byli podle mluvčí městské policie příjemně překvapeni. „Už jen proto, že jim v dnešní době někdo dal něco zadarmo. Věřím, že náš dárek využijí, což ostatně někteří z obdarovaných už potvrdili,“ popsala atmosféru v Centru zdraví a bezpečí při předávání dárků Nikola Záhorová.

Bezpečnostní balíčky ovšem nejsou zdaleka jediným projektem preventistů městské policie, který cílí na seniory. Na nejohroženější skupinu obyvatel se zaměřují už déle než deset let. „Každoročně pro ně pořádáme Senior akademii, ale i kurzy sebeobrany,“ uvedla vedoucí oddělení prevence Kamila Hofmanová.

Senioři dělají kliky i dřepy

Cyklus Senior akademie trvá devět měsíců. Za tu dobu absolvují řadu odborných přednášek a exkurzí. V nabídce jsou i volitelné kurzy. Součástí tohoto projektu jsou i kurzy sebeobrany, které vede Miroslav Ponert. Běžně má na starosti fyzickou přípravu strážníků.

Na kurzech je podle něho patrné, že se jich senioři účastní dobrovolně. „Mají zájem nechat si poradit. Po absolvování se cítí vnitřně silnější,“ vysvětluje instruktor.

Za dobu, kdy se práci se seniory věnuje, se podle jeho zkušeností vytvořila skupinka lidí, kteří se kurzů účastní i opakovaně. „Není to jen o cvičení, ale i o setkávání se,“ doplňuje Miroslav Ponert s tím, že samotnou fyzickou přípravu seniorů rozhodně nezanedbává. „Dělají kliky, dřepy i leh sedy. I když určitě ne v takovém objemu jako třeba strážníci,“ podotýká instruktor.

Své svěřence učí nejen, jak se ubránit případnému útoku, ale také, jak jim předejít. Součástí kurzů jsou tak i instruktážní videa, díky kterým dostanou senioři rady, jak se pohybovat po městě, aby co možná nejvíce minimalizovali rizika napadení. „To znamená držet se spíš podél zdí, vyhýbat se parkům, využívat nejrůznější úkryty, které město nabízí, či přejít na druhý chodník ve chvíli, kdy se k nim blíží třeba skupinka výrostků,“ naznačil Miroslav Ponert.

Když už dojde na nejhorší a senioři se stanou terčem útoku, radí jim použít jako zbraň vše, co mají zrovna po ruce. „Třeba lak na vlasy, klíče či samotné zavazadlo,“ doplnil trenér. Na příští rok chystají preventisté městské policie průzkum pocitu bezpečí v Karlových Varech. I v jeho rámci budou mít senioři možnost vyjádřit se k problémům, které je trápí.