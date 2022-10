Senátní volby platí, rozhodl soud o Horníkově návrhu kvůli kampani

„Na základě trestního oznámení na Policii ČR jsem byl v minulých dnech obeznámen, že se věc již začala šetřit pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu. Nejvyšší správní soud dal sice v podstatné části tomuto návrhu za pravdu, odvolává se však na dřívější nález Ústavního soudu, kterým byla omezena možnost přezkumu nečestné a lživé kampaně,“ řekl k verdiktu Jan Horník.

V souvislosti s ním se ale hodlá obrátit se stížností k Ústavnímu soudu. „Aby bezmála po 20 letech byly znovu nastaveny limity volebních kampaní, které mohou být v demokratické společnosti přípustné. Mám za to, že čestný a poctivý průběh voleb je hodnotou, na kterou nelze rezignovat,“ vysvětlil svůj další postup bývalý senátor Horník.

Pokud je podle jeho vyjádření volební kampaň pokřivena takovým způsobem, že se voliči rozhodují ovlivněni masivně šířenými lživými informacemi, nelze hovořit o svobodné volbě.

„Ve vztahu k jednotlivci může potenciálně jít o jednání zcela likvidační. Obávám se, že tímto rozhodnutím Nejvyššího správního soudu hrozí, že bude posvěcena bezbřehost podpásových útoků, v nichž se volič nemůže orientovat, a proto by měla být stanovena hranice toho, co je ve volebním klání ještě akceptovatelné, a co je již za hranou a porušuje zákonný požadavek čestné a poctivé kampaně,“ doplnil.

Poukázal přitom na anonymní a neregulované prostředí sociálních sítí. „To by se nám všem v budoucnosti mohlo krutě vymstít, protože tím již nyní na sociálních sítích dochází k plíživému ohrožení základů naší demokracie a svobody,“ dodal Jan Horník.

Jan Horník obhajoval svůj post v zářijových senátních volbách za obvod Karlovy Vary. Neuspěl už v prvním kole. Voliči o týden později poslali do Senátu lékařku Evu Procházkovou z ANO, která v druhém kole porazila Evu Chromcovou (SPD), operátorku záchranné služby.