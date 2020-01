Ornitologové sčítali ptáky na Ohři. Je jich málo, víc je jen labutí, říkají

Potvrzují se tak informace, které ornitologové již druhý rok získávají ve spolupráci s veřejností při projektu Ptačí hodinka. Opeřenců je méně na zahradách, v parcích i na vodních tocích. Mizí také druhová rozmanitost.

„U vodních ptáků jsem zaznamenal značný pokles jejich počtu. Například jsem letos neobjevil ani jednu potápku malou nebo morčáky. Na druhou stranu je ale o něco více labutí. Ty se však nezdržují ve městě tak, jak to bylo před lety obvyklé. Dávají přednost volné přírodě. Proč to tak je, proč ptáci opustili prostřený stůl pod chebskými mosty, kde lidé labutě a kachny krmili, to zatím nevíme. Jisté ale je, že letos jsem ve městě neobjevil při sčítání ani jednu labuť,“ říká známý ornitolog Dětmar Jäger.

Sám se pravidelnému zimnímu sčítání vodních ptáků na Ohři a v jejím okolí věnuje již řadu let. Podle něj ještě nedávno dokonce zimovaly na Chebsku kromě labutí velkých i labutě zpěvné. To však už je minulost. V současnosti se tito ptáci zdržují přes zimu ve velkém na polích, často na řepce.

„Část zimujících labutí jsou loňská mláďata, ta letos ještě nezahnízdí. Budou se po skupinkách potulovat krajem. Pohlavně dospělí ptáci se v časném jaru začnou rozptylovat do okolí. Obsadí rybníky, na nichž potom vyvádějí mladé,“ vysvětluje Jäger.

Kromě labutí mohou lidé zahlédnout i další tažné ptáky, z nichž část zůstává na zimu v Česku. „Dá se říct, že také u těchto ptáků jde početnost rapidně dolů. V minulosti jsem sledoval mnohem větší hejna. Mizí i další drobní ptáci. Lidé například volají, že mají celou zimu krmítko prázdné. A to je znepokojující,“ dodává ornitolog Jäger.