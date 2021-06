Kdysi se zařekl, že uniformu už neobleče. Teď starostuje hasičům

Kvůli hasičům však udělal výjimku. Teď je jednašedesátiletý Kubec dokonce jejich starostou.



„O hasiče jsem se vždycky zajímal. A když byla příležitost do sboru vstoupit, udělal jsem to. Líbí se mi ten kolektivní duch, kamarádství a soudržnost, která ve sboru vládne,“ vysvětluje Jiří Kubec důvody, proč svůj volný čas spojil právě s dobrovolnými hasiči. Jeho sbor o víkendu na Chebském hradě oslavil 75 let od svého založení.

Kvituje rovněž nejrůznější sportovní i kulturní akce, které hasiči pořádají. Podle jeho slov jsou to právě dobrovolní hasiči, kteří se starají, aby dávné tradice v regionu nevymřely.

„Líbí se mi, že pořádáme slavnosti, které tu byly už v minulosti a na které by se nemělo zapomínat. Třeba oslavy čarodějnic, stavění májky, dětské dny nebo pouštění draků. Organizujeme i nejrůznější soutěže. Například memoriál Jana Bureše, což byl dlouholetý starosta sboru, kterého jsem ve funkci vystřídal,“ říká Jiří Kubec.

Ze zásahu museli zpátky pěšky

Jako člen krizového řízení má zprávy o každém zásahu jednotky dobrovolných hasičů takříkajíc z první ruky. „Vím, kdy a kam naši hasiči vyjíždějí,“ potvrzuje a dodává, že leckdy se mu donesou i perličky a humorné chvilky, které hasiči na výjezdech zažívají.



„Vzpomínám si, jak se jednou chlapi dali do běžné údržby cisterny, když tu najednou přišel poplach. Rychle se oblékli, naskákali do vozu a jeli. Až na místě zjistili, že zapomněli zavřít kufřík s nářadím. Při každém nadskočení vozu tak ztráceli nářadí. Zpátky pak šli pěšky a na silnici sbírali to, co zbylo,“ vzpomíná se smíchem starosta Kubec.



Podle něj hasiči zasahují často i proti obtížnému hmyzu. V posledních týdnech to bylo hned několikrát.



„Právě je období, kdy se včely rojí. Máme sice vybavení na odchyt, ale protože víme, že většinou včely ulítnou tomu, kdo má úly v okolí, nejprve oslovíme místní včelaře, aby si je odborně odchytil. Abychom nemuseli roj likvidovat. Vedle včel ovšem zasahujeme i proti vosám a sršním, pokud se usadí někde v obytné zóně, kde hrozí lidem nebezpečí,“ dodává Jiří Kubec.