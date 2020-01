Zachránci unikátní sbírky nástrojů musí nejdřív zjistit, komu vůbec patří

Lidé v Kraslicích se snaží, aby město kvůli potížím společnosti o sbírku nepřišlo. Na pátrání ohledně jejího majitele nemají moc času.



„Je řada otázek, které musíme vyřešit do doby, než bude rozhodnuto,“ uvedl kraslický zastupitel Otakar Mika. Ten je také autorem petice, jejímž prostřednictvím žádají lidé z Kraslic a okolí o pomoc krajské zastupitele.

Kraj totiž před časem podobnou kolekci koupil, a to soubor nástrojů společnosti Strunal sídlící v Lubech. Petice z Kraslic dnes doputovala na podatelnu krajského úřadu. Je pod ní 1 944 podpisů.

Ve městě se ale podle zastupitele Otakara Miky v poslední době objevila svědectví přinášející pochybnosti, zda je sbírka majetkem Amati. Mohlo by totiž jít o část, která byla původně ve střední průmyslové škole v Kraslicích, a tím pádem zůstala v majetku kraje.

„Pokud by došlo k odkoupení sbírky, mělo by být jasné, že si kraj nekupuje vlastní nástroje,“ podotkl Mika.

Pochyby v něm vyvolává také soupis majetku, který má Krajský soud v Plzni. „Sbírka je první položkou. Je tam uvedena bez inventárních čísel, jen jako sbírka historických hudebních nástrojů a počet kusů,“ doplnil Mika. Podle něj je ale možné i to, že by kolekce mohla patřit státu.

Zástupci Kraslic se kvůli nástrojům sešli s hejtmanem Petrem Kubisem. Všechny tyto otázky probírali. „Byli jsme potěšeni přístupem kraje a nasazením pana hejtmana. Věc jej velmi zajímá a udělá vše, aby se sbírka neztratila,“ řekl Otakar Mika.

V Kraslicích už s pátráním pomáhají bývalí zaměstnanci Amati, ředitel základní umělecké školy i bývalá konkurzní správkyně, která má chalupu v sousední Stříbrné.

Kraj nyní bude prověřovat všechny záznamy, které se týkají majetku bývalé průmyslové školy ve městě. Lidé z Kraslic chtějí vyhledat i jejího bývalého ředitele, neboť by mohl s objasněním pomoci. „Pokusíme se sehnat dostatek svědectví nebo nejlépe listinu, která by vše prokázala,“ podotkl Otakar Mika.

Kraj v těchto dnech poslal ministerstvu kultury podnět, aby kolekci prohlásil kulturní památkou. Snaží se tak nástroje ochránit. „Předpokládám, že ministerstvo bude naši žádost vyhodnocovat a časem se dozvíme, jak to dopadne,“ uvedl krajský náměstek pro kulturu Martin Hurajčík.

Podle Otakara Miky by byli lidé v Kraslicích rádi nejen za to, pokud by ve sbírka nástrojů zůstala. Uvítali by také, kdyby tam i v budoucnu zůstala zachovaná jejich výroba.