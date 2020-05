Oprava Sadové kolonády v Karlových Varech jde do finále, přibude pramen

Zdobené litinové dílo u vojenského ústavu bývalo původně součástí dvouramenné kryté promenádní verandy, takzvaného Blanenského pavilonu v dnešních Dvořákových sadech. Nakonec z něj zůstalo pouze východní křídlo, tedy právě Sadová kolonáda.



„Asi nejviditelnější změnou pro oko pozorovatele bude vyčištění sloupoví a obnova nátěrů kolonády, tou technicky nejnáročnější pak vyvedení Sadového pramene ze suterénu vojenského ústavu přímo do předního altánu kolonády,“ popsal mluvčí magistrátu Jan Kopál. Sadový pramen tedy bude po rekonstrukci vyvěrat přímo naproti Hadímu prameni, který je ve druhém altánu.

„V tuto chvíli je vysekaná budoucí jímka Sadového pramene v kolonádě, upravuje se dlažba kolem ní a u Hadího pramene se opravuje poškozená pramenní váza, která měla uražené ucho,“ doplnil Kopál.

Budova už má podle něj za sebou opravy střechy a momentálně v ní chybí socha Hygien. Její místo je ve vstupu do kolonády a nyní se nachází u restaurátora. V novém se lidem představí při otevření kolonády. Ta by měla být podle smlouvy obnovená 19. června.

„Cena zakázky činí 8,9 milionu korun bez DPH,“ doplnil mluvčí.

Původní komplex dnešní Sadové kolonády vznikl smontováním litinových dílů z Blanenských železáren v letech 1880 a 1881 karlovarským stavitelem Josefem Waldertem, a to podle projektu slavných vídeňských architektů Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera. Slavnostní otevření se uskutečnilo 5. června 1881 během zahájení lázeňské sezony.

Poslední velká oprava kolonády se uskutečnila v letech 2000 až 2002, kdy v ní začal vyvěrat Hadí pramen. Z jejího prostoru byl současně přístupný Sadový pramen ve Vojenském lázeňském ústavu.

Obnovou procházejí i kolonády Mlýnská a Vřídelní

Kromě Sadové kolonády se radnice pustila také do opravy Mlýnské kolonády. V tomto případě jde o částku 79 milionů korun. Cílem je obnova a drobné opravy, které zamezí její pokračující degradaci. Projekt počítá s odstraněním stavby laboratoře, rekonstrukcí poškozených prvků a doplněním nové vyhlídkové terasy na vývěry.

O zakázku se přihlásili dva zájemci, přičemž hlavním kritériem byla cena. Ta je nakonec o dvacet milionů vyšší, než byly původní odhady. Podle radních je na to ale městský rozpočet připravený.

„Nutno podotknout, že navýšení asi souvisí s velkým rozsahem restaurátorských prací,“ uvedl před časem primátorčin náměstek pro strategie a dotace Tomáš Trtek.

Rekonstrukcí již řadu měsíců prochází i Vřídelní kolonáda, jejíž část je v havarijním stavu. Nyní ji čeká jedna z nejdůležitějších fází opravy. Půjde o výměnu stropní konstrukce mezi podzemím budovy a podlahou vřídelní síně.

„Řešení je výjimečné v použití speciálních nosníků. Plocha o velikosti zhruba 440 metrů čtverečních se rozdělí na šest polí, která se budou samostatně vyztužovat ocelí a poté se to bude zalívat betonem,“ přiblížil primátorčin náměstek pro investice Petr Bursík.

Výměna konstrukce podle něj nebude vůbec jednoduchou záležitostí a použití speciálních nosníků bude v Karlových Varech ojedinělé. Do podzemní části kolonády se navíc během výměny konstrukce přestěhuje nová akumulační nádrž na vřídelní vodu, která stojí od loňského května na boku kolonády. Optimistické odhady byly ještě začátkem března takové, že by se mohla opravená kolonáda otevřít do filmového festivalu. Nyní je ale jisté, že se termín posune.