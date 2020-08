Žárlivec uřízl partnerce pramen vlasů, pak chtěl vědět, kdo jí píše

„Obviněný muž měl v období od ledna tohoto roku do současnosti nejméně v pěti případech proti její vůli uzamknout v bytě v Karlových Varech svou dvaatřicetiletou přítelkyni,“ uvedla policejní mluvčí Eva Valtová.

Mužova žárlivost a s ní spojená agresivita stále rostla, vyvrcholila v polovině srpna. Muž zamknul byt, aby jeho partnerka nemohla utéct. Po následné hádce ji fyzicky napadl, a povalil na zem.

To mu ale nestačilo, partnerku udeřil pěstí a několikrát kopnul do zad. Pak odešel do sousední místnosti. Po chvilce se vrátil zpět s nožem v ruce.

„Ženu měl chytit a uříznout jí pramínek vlasů. Po celou dobu na ni měl křičet a vyhrožovat jí násilím, pokud mu nesdělí jméno osoby, která jí posílá zprávy. Přítelkyni měl dále přiložit nůž na krk a ta mu ze strachu o svůj život jméno sdělila.“ dodala policejní mluvčí.

Když se muž dozvěděl jméno, tak odešel pryč. Žena toho využila a z bytu utekla oknem. Muži teď hrozí v případě prokázání viny u soudu až osmiletý trest vězení.