Kraj investuje hlavně do chebské nemocnice, Císařských lázní i silnic

Podle hejtmana Petra Kulhánka bude schodek krytý z rezerv, úvěrů i očekávaného přebytku z loňského roku a poslouží zejména na předfinancování investic dotovaných z evropských fondů.

Původní návrh rozpočtu připravilo ještě bývalé vedení kraje. Téměř dva měsíce po volbách však nebylo jasné, kdo kraj povede, rozpočet se tak v prosinci schválit nepodařilo.

První měsíc letošního roku proto kraj hospodaří v rozpočtovém provizoriu, o definitivním rozpočtu na tento rok budou zastupitelé hlasovat 1. února.

V loňském roce schválil kraj za starého vedení rozpočet s příjmy 6,9 miliardy korun a výdaji 7,3 miliardy korun. Do letošního rozpočtu už ale nově zvolení krajští radní zahrnuli i očekávané propady, které bude mít kraj v důsledku přijetí daňového balíčku.



Nejvíc peněz půjde do nemocnice i památky

Z celkových příjmů i výdajů nového rozpočtu má velká část peněz, téměř 4 miliardy, krajským rozpočtem jen protéct. Jde totiž o peníze od státu na financování školství nebo sociálních věcí.

Jednou z největších investic pak bude pro Karlovarský kraj dokončení rekonstrukce chebské nemocnice. Na to je z navrhovaného rozpočtu vyčleněno pro tento rok 120 milionů korun, celkově má kraj za poslední fázi revitalizace nemocnice zaplatit bezmála 235 milionů korun.

V harmonogramu stavebních prací a úprav pro tento rok je dokončení rekonstrukce levé části pavilonu B včetně přístavby. Právě v těchto prostorech bude umístěna hlavní halová čekárna s návazností na specializované ambulance, jako například neurologickou, hematologickou, oční nebo endokrinologickou, dále na ORL a vyšetřovnu SONO. Středová část bude sloužit jako pracoviště a zázemí radiologie.

Další velkou investicí bude pokračování záchrany Císařských lázní v Karlových Varech. Velký obnos dá kraj letos také do oprav krajských silnic. „Investice ohledně dopravní obslužnosti a infrastruktury jsme nijak neomezovali, tento rok sem chceme investovat 68 milionů korun,“ upřesnil Kulhánek.

Nový rozpočet nepočítá nijak významně ani s krácením dotačních programů odsouhlasených ještě za minulého vedení. Některé naopak dostanou peněz víc, než očekávají.

Na lékaře je peněz dost

V nové verzi rozpočtu posílili krajští radní náborové příspěvky zdravotnického personálu do nemocnic a zdravotnických zařízení v regionu, a to z plánovaných tří milionů na sedm.

„Chceme mít dostatek finančních prostředků na vyhlášení dotačního programu pro lékaře, kteří by se nám v uvozovkách do našich zařízení upsali. Vnímám to jako zcela zásadní věc pro to, abychom stabilizovali personální zabezpečení našich zdravotnických zařízení v kraji,“ vysvětlil hejtman.

Kraj se chce postarat i o střední zdravotnický personál. „To, že nám nějaké procento zdravotních sester bude do Německa odcházet i v budoucnu, je jasné. Na druhou stranu je na nás, abychom vytvořili motivační podmínky, které pro ně budou po všech stránkách výhodnější. A nejde tady jen o peníze, ale třeba také o podporu bydlení,“ upřesnil Petr Kulhánek.

Podle opozice by měl ale kraj v tomto roce s ohledem na covidovou krizi ještě více šetřit. „Chybí mi úspory ze strany krajského úřadu. A to třeba na položce reprezentace radních a hejtmana, která se téměř zdvojnásobila,“ upozornila bývalá hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.

„V novém rozpočtu se také vzaly příspěvky do fondu investic, to znamená, že příspěvkové organizace nebudou moci své investice v roce 2021 realizovat. Jen v oblasti zdravotnictví se jedná o více než 40 milionů korun,“ upozornila Mračková Vildumetzová.