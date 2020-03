Německy budou děti mluvit i při matematice, říká ředitelka chebské školy

První třída s rozšířeným vyučováním německého jazyka se má v Chebu otevírat už přespříští školní rok, tedy v září 2021.

„Projekt má širokou podporu, například Úřadu vlády České republiky. Pomoci chtějí spolky Němců v republice nebo známý a prestižní Goethe-Institut,“ vysvětlil chebský starosta Antonín Jalovec s tím, že kromě Chebu se podobná třída chystá také v Jablonci.

Kvůli projektu se už Chebští vypravili do Prahy, konkrétně na gymnázium Thomase Manna, které má s takovou výukou dlouholetou zkušenost.

„Viděli jsme ukázky přímo z hodiny a domluvili jsme se s vedením gymnázia na dalších hospitacích. Na ně by do Prahy mohli vyjet přímo učitelé ze 6. základní školy. Podívali by se do hodin, zeptali se na nejrůznější zkušenosti, odnesli by si informace, jak vypadá příprava do hodin. Pomoc přislíbila i zástupkyně Goethe-Institutu, který tyto aktivity podporuje, a sousední Bavorsko. Například tím, že do Chebu vyšlou lektory a učitele, kteří by na škole působili jako rodilí mluvčí,“ řekl Jalovec.

Zástupci institutu ochotu pomoci potvrdili. „Stejně jako pro výuku kteréhokoliv jazyka, i pro němčinu platí, že čím dříve člověk začne, tím větší jsou jeho šance dopracovat se na vysokou jazykovou úroveň. Rádi proto podporujeme myšlenku, aby se němčina vyučovala již od první třídy. Zvláštní radost přitom máme z toho, že tato iniciativa přichází z Chebu, tedy z města v příhraničí, kde je znalost němčiny samozřejmě velice praktická,“ uvedla Dorothee Winnen, referentka pro spolupráci ve vzdělávání Goethe-Institutu.

Vznikem unikátní třídy chebská radnice tak podle starosty Jalovce reaguje na hlad po výuce německého jazyka. A navíc má v příhraničním regionu své opodstatnění.

„Už v současnosti řada rodičů z Chebu vozí svoje děti do německých školek. Ve Waldsassenu a Schirndingu se vzdělává velké množství českých dětí. Pro ně by taková třída mohla nabídnout přirozené pokračování výuky německého jazyka. Na druhou stranu se předpokládá, že například český jazyk se bude přednášet v češtině. Ale v jiných předmětech by učitel zpočátku vkládal do běžné hodiny výrazy z němčiny. Postupně by němčiny přibývalo. Umím si to představit například v matematice, zeměpise, tělesné či pracovní výchově. Od jednotlivých slov by se mohlo přes kratší pasáže přejít až k souvislé výuce v cizím jazyce,“ naznačil starosta, který je sám profesí pedagog. Třída by podle něj neměla být výběrová, nýbrž standardním vzorkem populace. Pro nadanější by němčina byla bonusem při výběru navazujícího studia, ostatním by ulehčila shánění zaměstnání.