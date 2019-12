Pokuty jsou to jediné, co na řidiče platí, říká starostka Stráže nad Ohří

Podle posledních dostupných statistik projíždí Stráží deset tisíc vozidel denně. Platí to stále?

Tuto informaci mám zprostředkovaně od předchozího vedení obce. Teď jsme dlouho hustotu dopravy nepočítali. Ale právě díky úsekovému měření předpokládáme, že dostaneme aktuální počty projíždějících vozidel.

Myslíte si, že toto měření může pomoct situaci uklidnit?

V úseku silnice, který prochází obcí, úsekové měření určitě situaci zklidní. Už tady máme informativní radary, ty bohužel nepomohly. Nedávají totiž pokuty, takže po nějaké době, kdy to řidiči zjistili, jezdí občas zase jako šílenci. Ve Stráži nemáme chodníky, často nemáme ani možnost je vybudovat. Takže radary, které budou řidiče pokutovat, jsou pro nás prakticky jedinou variantou, jak dopravu zbrzdit tak, aby nebyla pro občany tak nebezpečná. Řidiči musí být sankcionováni, jinak je nic nedonutí dodržovat bezpečnost.

Tvrdíte, že ve Stráži nejsou všude chodníky. Proč?

Protože podél silnice často obec nemá pozemky. A navíc na ně ani není místo. Silnici od nemovitostí v některých úsecích dělí jen úzký pás. Takže obec nemá prostor ani pozemky.

Kolik přechodů přes frekventovanou silnici v obci máte?

Pouze dva. Ten u obecního úřadu je řešený dobře, u mostu je ale trochu nešťastný, nenavazuje totiž přímo na chodníky. Kdybychom jej ale chtěli někam přemístit, asi bychom měli velké problémy. Existují nějaké normy.

Dokázala byste si představit, že by přechodů mohlo být více?

Nevím, jestli by to bylo účelné. Víme, jak jsou lidé ukáznění, nebo spíš neukáznění i při přecházení. Většinou vyjdou z domu a přejdou. Možná bychom užili ještě přechod v místech, kde býval obchod Jednoty, ale ten by se nevešel do norem.

Jediným skutečně fungujícím řešením by pro Stráž byl obchvat. Máte informace o tom, že by se v tomto ohledu něco pohnulo?

Přeložka komunikace I/13 se, pokud vím, řeší nějakých 40 let. Bohužel nic nového není. Snad kromě toho, že se vypracovával nový projekt na obě varianty. Jak pravobřežní, tak levobřežní. Měli jsme k tomu vypracovat připomínky. My tvrdíme, že ideální by byl tunel, který by začínal někde u hornohradské zatáčky a ideálně končil nad Bočí.



Všechny varianty mají nějaké nedostatky. Pravobřežní obchvat zasahuje do ochranného pásma Karlovarské Korunní, vlevo zase máme vzácné druhy zvířat. Jejich realizace by byl obrovský zásah do života v obci. Proto jsme se o tom začali bavit s krajem. Po jednom z jednání s náměstkem Martinem Hurajčíkem nechal kraj vypracovat ještě třetí variantu, tedy zmiňovaný tunel. Nevím ale, v jaké je to nyní fázi. Každopádně nám bylo řečeno, že minimálně pět let se do země nekopne. Takže zatím se musíme smířit s obrovským náporem dopravy. Teď se navíc v Dolním Žďáru staví průmyslová zóna. Očekáváme tedy nárůst jak kamionové, tak osobní dopravy. To bude další zátěž. Jediným řešením je proto pokutovat řidiče za to, že nedodržují rychlost. Pokuty jsou to jediné, co na řidiče platí.

Zaznamenala jste v souvislosti s hustou dopravou kromě rychlosti ještě nějaké problémy?

Zrovna nedávno přecházela paní přes silnici. Jedno auto ji pustilo, to další už nestihlo dobrzdit a narazilo do stojícího vozu. Naštěstí to není příliš časté. Brzdy ale pod okny obecního úřadu skřípou často. Řidiči často neberou v potaz fakt, že projíždějí těsně vedle nemovitostí a kdykoliv může někdo vyjít nebo jít po silnici. Auto řítící se obcí osmdesátkou není úplně ideální.

Neuzavřeli jste třeba dohodu s policií, aby více kontrolovala rychlost v obci?

Dohodu přímo ne. Ale bezpečnost tady policisté namátkově řešili. Ale co si budeme povídat. Motoristé si přes sociální sítě dávali vědět, že se ve Stráži měří. Kdežto úsekové měření bude soustavná činnost. Uvidíme, jestli dokáže řidiče ukáznit. Víc pravomocí nemáme.