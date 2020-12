Jsou za cokoli nesmírně vděční, říká žena, která pomáhá seniorům

Jak jste s pomocí seniorům vlastně začala?

Když nás na jaře oslovili lidé z městského úřadu, zda bychom nechtěli pomáhat seniorům u nás ve městě, kývla jsem na to prakticky hned. A shodou okolností nám na středisko hned druhý den přišla celostátní výzva ke skautské pomoci. Tak jsem se přihlásila i do aplikace Linka seniorů.

Jak to vlastně funguje?

Dobrovolník si vždy vybere město, ve kterém chce pomáhat. Já si tehdy vybrala Sokolovsko a Kraslice, protože v té oblasti v tu chvíli žádní dobrovolníci nebyli. Pak mi přijde mailem zpráva, že někdo poptává pomoc nebo se do té aplikace čas od času sama podívám, zda tam náhodou nějaký požadavek nevisí. V každé té žádosti je telefonní číslo a popis, co vlastně ten člověk potřebuje. Například zda je to žádost jednorázová, nebo se jedná o pomoc opakovanou. Pak už stačí jen zavolat a na konkrétních věcech se domluvit.

O jaký druh pomoci je největší zájem?

Na jaře to byly hlavně jednorázové záležitosti, tedy nákup, cesta na poštu, ušití roušky. Tehdy u nás nebyly prakticky k sehnání, a proto sehnat či ušít roušku byl jeden z nejčastějších požadavků. V tuhle chvíli jsou to především pravidelné nákupy. V Sokolově a v Chodově nakupuji každý pátek jednou týdně pro čtyři až pět seniorů.

Pokaždé v pátek?

Možná je to náhoda, ale tak se to sešlo. Já jim vždy ve čtvrtek odpoledne zavolám, udělám seznam, kdo co potřebuje, a v pátek dopoledne nakoupím. Trochu specifické je to, že senioři jsou zvyklí nakupovat v různých obchodech. Takže mi řeknou, co chtějí z Penny, co z Teska a já jim pak vše rozvezu domů.

Jak vás to limituje s ohledem na práci či rodinu?

Pracuji jako OSVČ, takže si ten čas mohu přizpůsobit, jak zrovna potřebuji. A hlavně, je to jen jedno dopoledne v týdnu. Navíc mým oborem je vzdělávání dospělých, takže v této době spíš sedím u počítače a připravuji e-learningové kurzy a další podklady. Co se týče rodiny, děti mám dospělé. Když tak o tom přemýšlím, tak možná i to je jeden z důvodů, proč jsem nepřemýšlela o tom, jestli do toho mám jít nebo ne, a rovnou kývla. Na druhou stranu, být ve standardním zaměstnání osm hodin, tak dopolední nákupy nepřicházejí v úvahu. Problém má i řada mých kolegů, kteří mají malé děti a do toho jim ještě zasahuje distanční výuka. Myslím, že tam ta zátěž musí být obrovská.

Jak senioři vnímají vaši pomoc?

Oni jsou za cokoli nesmírně vděčni. Ale já mám čím dál větší pocit, že to není až tak kvůli tomu, že jim někdo nakoupí, ale že jsou rádi už jen za to, když se s někým potkají a mohou s ním prohodit pár slov. Rozptýlení jim opravdu hodně chybí, chybí jim citelně i ten sociální kontakt. Když si ti lidé přijdou třeba z paneláku pro nákup ven, mají tendenci tam stát a povídat a povídat. Často mají až dojemnou starost, jestli mne to nezatěžuje, jestli všechno stíhám. Zajímavé je, a to na jaře nebylo, že se vyptávají, jak to je ve skautu, jestli máme dost dětí, jestli nás to baví nebo zda něco nepotřebujeme.

Zažila jste nějakou situaci, o kterou byste se chtěla podělit?

Je to taková drobnost, ale myslím, že vystihuje podstatu toho, co děláme. Skautští vedoucí se v průběhu koronaviru nemohou setkávat s dětmi, já jsem pro ně dělala alespoň online schůzky. A protože děti si také potřebují povídat, tak jsem jim vyprávěla o téhle lince pomoci. A představte si, ono děti napadlo, že v době, kdy jsou doma, namalují nějaká vánoční přání. A poprosily mne, zda bych je lidem, kterým nakupuji, nepředala. Pro mne je to důkaz, že i když se do skautské linky pomoci mohou oficiálně přihlásit jen dospělí, tak se vlastně mohou zapojit i děti. Jde jen o to najít tu správnou cestu.