Jáchymovské lázně přežijí každou krizi, říká jejich nová ředitelka

Nakolik jste se za těch pár měsíců stačila zapracovat?

Musím přiznat, že v současné turbulentní době zapracování neprobíhá za pochodu, ale za sprintu. Svou výhodu vidím v tom, že jsem v Léčebných lázních Jáchymov v minulosti působila na pozici obchodní ředitelky, v níž jsem úzce spolupracovala s Eduardem Bláhou.

Když jste na přelomu května a června přebírala funkci, hodně se hovořilo o rozsáhlé rekonstrukci sanatoria Radium Palace. Ten projekt je stále živý?

Vzhledem k energetické krizi je v tuto chvíli pozastavený. Rekonstrukce jako taková v plánu je. Jen musíme počkat na lepší časy.

Počítáte na příští rok s nějakými většími investicemi?

Větší investice v tuto chvíli neplánujeme. V současné době připravujeme rozpočet na příští rok, zásadně ho ovlivní ceny energií, které zatím neznáme. Přesto se neustále snažíme vylepšovat a rozšiřovat naše služby, v tuto chvíli například připravujeme společenskou místnost s kulečníkem a šipkami na Běhounku.

Obor lázeňství jde v posledních letech takřka z krize do krize. Ekonomická, covidová, uprchlická a nyní, jak už jste uvedla, energetická. Jak je zvládáte?

Není to úplně jednoduché. Šetříme, hledáme úspory ve spotřebě energií a optimalizujeme procesy. I pro naše zaměstnance je současné období náročné. Léčebné lázně Jáchymov mají bohatou tradici a historii. Vždy tu byly a vždy tu budou. Všechny krize přežijí.

Když už jste zmínila to šetření, jak to bude s provozem hotelu Běhounek? Někdejší ředitel Eduard Bláha naznačil, že by se měl na zimu zavírat. Je to pravda? A propouštěli byste kvůli tomu?

Propouštět rozhodně nebudeme. Naopak jsou stále profese, ve kterých se nám zaměstnanců nedostává, jedná se především o zdravotnický personál a personál ve stravování. Běhounek jako takový bude skutečně přes zimu zavřený, tedy od 9. ledna do 26. března, necelé tři měsíce. To ostatně není neobvyklé, přes zimní období docházelo pravidelně k útlumu provozu lázní.

Eva Zachariášová 43 let

vystudovala manažersko-ekonomický obor na Vysoké škole hotelové v Praze

více než 20 let se pohybuje v oblasti služeb, pracovala například jako obchodní ředitelka Grandhotelu Pupp

od 1. června letošního roku je generální ředitelkou Léčebných lázní Jáchymov

Nebude vám chybět lůžková kapacita?

Nebude, protože budeme posilovat uzel Curie, kde i přes zimní období otevřeme depandance, které nejsou tak energeticky náročné. Do nich se přesunou zaměstnanci Běhounku. Lázně mají 470 zaměstnanců. Řada z nich bude v té době čerpat dovolené, počítáme i s nějakou nemocností. Určitě nikoho nebudeme propouštět, pouze některé z nich na nezbytně nutnou dobu v rámci lázní přesuneme na jiná pracoviště.

Ještě jedna otázka k Běhounku. Můžete potvrdit, nebo naopak vyvrátit spekulace, podle kterých lázně prodávají hotel provozovateli lyžařského areálu na Klínovci?

Také jsem to slyšela. Ale nic takového se nepřipravuje. Lázně zůstanou tak, jak jsou. Pohromadě. V plánu nejsou žádné prodeje budov.

Jak si v současné době stojí jáchymovské lázně?

Teď jsme v hlavní sezoně. Máme dostatek pojištěnců, tuzemských samoplátců a registrujeme zvýšený zájem o wellness pobyty. Z cizích trhů jsme rádi za naši stálou arabskou klientelu, to, co nás trápí, je propad na německém trhu.

Němci tvořili podstatnou část klientely lázní. Myslíte si, že propad na tomto trhu je ještě způsobený obavami z covidu, nebo už spíš ekonomickou situací?

Myslím, že za propadem stojí oba nepříznivé vlivy. Němci opět zpřísňují proticovidová opatření, například v autobusech musejí znovu nosit roušky, ale už je cítit i dopad ekonomické krize. Bohužel, máme i informace z jiných lázní, že německá klientela letos nejezdí tak, jak jsme byli zvyklí v minulých letech.

Kým nahrazujete výpadek?

Českou klientelou. Výrazně se zvýšil podíl českých samoplátců, nově nabízíme wellness pobyty v hotelu Astorie, takže už to není jen o dlouhodobých lázeňských pobytech. Co se týká pacientů zdravotních pojišťoven, jsme na trochu vyšších číslech než v roce 2019. Zájem pojištěnců je veliký.