Testy pro celou populaci nejsou reálné ani efektivní, říká epidemioložka

Co je v současné době pro hygieniky nejnáročnější?

To se nedá úplně jednoznačně říct. Současná situace je náročná pro každého. Hygienici při zdolávání pandemie využívají zavedené a naučené postupy a metody. Co je výjimečné, je rychlý, dá se říct až překotný vývoj situace. S tím souvisí i obrovský nárůst objemu všech činností, které v současné době vykonáváme.

Jednou z nich je i „stopování“ kontaktů nakažených osob. Mění se hygienici na detektivy?

Vlastně ano. Takzvané trasování kontaktů, my říkáme epidemiologické šetření, je odborná práce, kterou vykonávají zkušení epidemiologové. Nejde jen o rutinní zjišťování trasy pohybu nakaženého člověka, popřípadě o prosté potvrzení výskytu nákazy na nějakém místě a v nějakém čase, ale o detailní zjišťování dalších podmínek a míry pravděpodobnosti přenosu nákazy. Míru rizika vždy vyhodnocujeme individuálně. Aktivně a pečlivě vyhledáváme kontakty k potvrzeným případům onemocnění, provádíme epidemiologická šetření, poučujeme je o tom, jak se chovat v době nařízené karantény, a pokud splňují kritéria pro testování podle platného algoritmu ministerstva zdravotnictví, posíláme je k odběru.

V Karlovarském kraji je již výrazně přes sto nakažených. Kde se toto číslo zastaví?

Epidemiologická situace se dynamicky mění. Nelze předvídat, o kolik se zvýší počet potvrzených případů následující den, natož předpovědět ono konečné číslo.

Čistě hypoteticky. Prospělo by, kdyby testy podstoupili všichni obyvatelé kraje?

Jak říkáte, je to čistě hypotetická otázka. Protestování celé populace není reálné ani efektivní. Kapacity odběrových míst jsou omezené. Ani státy, které jsou přeborníky v testování, například Jižní Korea, netestují sto procent populace. Podle aktuálně platného algoritmu ministerstva zdravotnictví je k odběru a testování nutný alespoň jeden klinický příznak onemocnění, což jistě má svou logiku. Snižuje se tak možnost takzvaných falešně negativních výsledků. Důležité je zaměřit se na testování rizikových skupin a osob, které mají klinické příznaky onemocnění.

Kdo je v rizikových skupinách?

Chronicky nemocní lidé a senioři nad 60 let věku. O plošném testování těchto skupin se ale v současné chvíli neuvažuje.

Ozývají se hlasy, že by se mělo testovat víc, respektive, že Karlovarský kraj je na tom procentuálně nejhůř z celé republiky. Proč?

Ke čtvrtečnímu večeru bylo v regionu otestováno 1068 lidí. Mám k tomu takovou svodku, jak vše postupovalo. V Karlovarském kraji se testuje na onemocnění covid-19 podle kapacity odběrových míst a aktuálního algoritmu. Testování začalo 26. února na infekčním oddělení karlovarské nemocnice, 10. března byly zahájené odběry v domácnostech pacientů. K těm vyjížděla jedna sanita a množství odběrů se pohybovalo kolem 30 za den. O týden později se počet mobilních odběrových sanit o jednu zvýšil, zdvojnásobila se tak i kapacita odběrů. 19. března začalo v karlovarské nemocnici fungovat odběrové místo, kde se testovalo takzvaným rychlotestem. Od 24. března začali odběry indikovat i praktičtí lékaři. První dubnový den začalo v nemocnici v Chebu fungovat další odběrové místo. Je zapotřebí opět připomenout, že počet testů se odvíjí od kapacity testovacích míst. Indikace v kraji vychází z velké části z epidemiologických šetření, tedy z kontaktů s potvrzenými případy onemocnění. Tím pádem je vyšší záchyt pozitivních případů.

Hodně diskutovanou problematikou jsou pendleři. Myslíte si, že uzavření hranic pro ně může ovlivnit situaci k lepšímu? A nepřišlo pozdě? Myslíte si, že všechna tato čísla jsou dostačující?

Jak říkám, vycházíme z kapacity odběrových míst a stanoveného algoritmu, který dodržujeme. Takže jedeme podle nastavených kolejí.

Vláda schválila usnesení, které definuje podmínky pro pendlery. Na jeho základě mohou jezdit do práce do zahraničí v intervalu minimálně 21 dnů. Po návratu domů je čeká dvoutýdenní karanténa. Vrátit se zpět dřív než za 21 dnů je samozřejmě možné, ale v takovém případě člověk přijde o postavení pendlera. Podmínky pro překračování hranic se stále zpřísňují, ale pro pendlery uzavřené nejsou. Do kraje se z rizikových oblastí stále vrací poměrně značná část lidí. Za této situace nelze nic jiného než apelovat na zodpovědnost každého z nich, aby dodržoval veškerá nařízená omezení. A v případě příznaků onemocnění okamžitě kontaktoval svého praktického lékaře.

Vedete statistiky o tom, kolik pendlerů se do vlasti vrátilo nemocných?

Pendlerů pozitivních na covid-19 bylo zatím 12.

Od 1. dubna začali v Jihomoravském kraji testovat takzvanou inteligentní karanténu. Co myslíte, že dokáže přinést?

Nový systém inteligentní, nebo chcete-li chytré karantény má pomocí dat od mobilních operátorů vytvořit stopu nakaženého o jeho pohybu v pěti posledních dnech a o tom, kde se případně potkal s někým na dobu delší než 15 minut. Ovšem jen za předpokladu, že s tím bude nakažený souhlasit. K hodnocení efektu chytré karantény zatím není dostatek podkladů.