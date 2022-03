Užijeme si kolektivní radost, těší se sportovkyně na cvičební maraton

Na jakou akci se účastníci mohou těšit?

Maraton s roztroušenou sklerózou je čtyřiadvacetihodinové mezinárodní cvičení pro klienty s touto nemocí, ale i bez ní. Myšlenkou projektu je výzva pacientů, ale i veřejnosti k pravidelnému pohybu, aktivnímu přístupu k sobě samému a zdravému životnímu stylu. Po celé České republice se na různých místech konají v rámci tohoto projektu různorodé akce. My jsme se v letošním roce rozhodli připojit cvičebním maratonem.

Jak jste se k takové akci vlastně dostala?

Bylo to před šesti lety díky Lence Geierové, která pořádala cvičební maraton v tělocvičnách jedné základní školy v Karlových Varech. Tehdy ještě doba přála velkým akcím, takže obě tělocvičny byly během všech lekcí plné, dokonce byly i lekce aqua aerobiku v bazénu. Moc mě tehdy zaujala právě celá myšlenka maratonu. Vedla jsem na maratonu lekce dva roky po sobě, ale pak jsme se odstěhovali na Slovensko a z dění v Karlových Varech jsem trošku vypadla. Před dvěma lety jsem se ale naplno vrátila do Karlových Varů i cvičebních aktivit, a tak jsem po domluvě s Lenkou vzala minulý ročník akce do svých rukou.

Loňský ročník byl ale trochu jiný, že? Jak to probíhalo v době vrcholící epidemie covidu?

Ten loňský ročník byl opravdu jiný. Byl online. I přesto jsme to ale společně s holkami z okolních fit center v Karlových Varech zvládly a akce se vydařila. Letos se konečně těšíme na všechny osobně.

Na co se mohou účastníci těšit?

Tak především se všichni můžeme konečně radovat z možnosti osobního setkání. Toho si vážím, možná ze všeho nejvíce. Pro všechny návštěvníky akce jsou připraveny lekce všeho druhu. Od rychlejších, jako jsou drums fit nebo dance jóga, až po pomalejší párový trénink, jemnou jógu, fit slide a pilates. Lekce jsou uzpůsobeny tak, aby se jich mohli účastnit jak klienti s roztroušenou sklerózou, tak i široká veřejnost. Opět se nám povedlo zapojit instruktorky z různých fitness center z Karlových Varů, mezi které patří například Lucka Mercová z Carpe Diem či Růženka Válková z jógového centra Namasté. Vděčná jsem i za účast tvůrkyně této myšlenky Lenky Geierové.

Co představuje nejtěžší část organizace takové akce?

Přiznávám, že na tuto otázku hledám vhodnou odpověď. S organizací různých akcí mám dlouholeté zkušenosti a nejtěžší na tom asi je to očekávání, jestli se akce bude líbit klientům. Ostatní organizační věci jsou spíše radostí. Připravujeme různé doprovodné akce jako ochutnávky zdravých potravin, občerstvení, výtvarné dílny na procvičení jemné motoriky. Vše je to o plánování a komunikaci s lidmi, kteří mají stejné nadšení pro tak skvělou věc.

Maraton s roztroušenou sklerózou Informace o maratonu v celé ČR jsou k dispozici na maratonmars.cz

O dění v Karlových Varech informuje webová stránka lbmotionfactory.cz

Proč jste se rozhodla zrovna pro tento druh akce?

Jak jsem již zmínila, v loňském roce nebylo možné se vidět naživo, vše šlo přes kamery a sociální sítě. Samozřejmě, že jsme i za takovou možnost byli moc vděční. Jakmile nám hlavní organizátor akce Nadační fond Impuls dal vědět termín pro rok 2022, měli jsme jasno, že do toho jdeme znovu. S postupujícím časem bylo jasné také to, že se můžeme všichni setkat osobně, jen jsme trošku váhali s počtem a s tím spojenou volbou prostor. Nakonec jsme zvolili přímo naši provozovnu a všechny účastníky do ní pozvali.

Kde se mohou zájemci zaregistrovat?

Vzhledem k velikosti naší provozovny není potřeba žádné rezervace. Místa máme dost pro všechny. Takže se stačí 26. března mezi 8:30 až 14:30 hodin stavit u nás a pěkně si to celé užít.

Jak velký rozdíl bude oproti loňskému ročníku, který probíhal online?

Největší rozdíl je v té energii. Online vysílání nám poskytlo možnost kontaktu s lidmi v momentě, kdy to jinak nešlo. Bylo to skvělé, ale cvičit s lidmi, mluvit s lidmi, vidět jejich reakce, slyšet jejich komentáře během lekcí, to nejde ničím nahradit. Myslím, že hlavně o tom to je, využít kolektivní energii a radost.

A jak se může vůbec taková akce konat online?

Bylo to technicky trošku náročnější. Všechny lektorky jsme pozvali k nám do provozovny, kde jsme měli improvizované vysílací studio. Harmonogram jsme měli pevně nastavený tak, abychom splnili tehdejší limit na setkávání lidí. Instruktorky se tedy mezi sebou nepotkaly. Vysílali jsme živě přes tři platformy: Facebook, Instagram a také na YouTubu. Celé je to náročnější v tom, že do poslední chvíle doufáte, že se nic nepokazí. Že se nevypne notebook, nevypadne internetové připojení a podobně. Nevěděli jsme, zda nás vůbec někdo bude sledovat, a finančních prostředků nebyl nadbytek. Provozovny fitness center byly v té době již půl roku zavřené, tak jsme i technickou část vzali na svá bedra.

V čem se tedy ten letošní netradiční ročník liší?

Po minulých letech, kdy se akce konala v tělocvičnách základní školy, jsme ji trošku minimalizovali a dali jí rodinnou atmosféru u nás v provozovně, která je pohybovým centrem s kavárnou a dětským koutkem. O výborné domácí občerstvení tedy nebude nouze a na své si přijde každá věková skupina.

Co je největší výhodou této akce naživo?

Jak jsem již říkala, neskutečně se těším na osobní setkání. Jak s klienty, veřejností, tak i s lektorkami z celých Karlových Varů. Jsem ráda, že dokážeme krásně fungovat pospolu pro dobrou věc a nemáme v sobě žádnou konkurenční rivalitu. Opravdu si u holek vážím toho, že do toho s námi jdou.

A jak je to se vstupným, když není třeba se registrovat?

Vstupné na akci je dobrovolné. Klienti mohou dorazit jak na jednu lekci, tak na všechny, ale třeba se i jen podívat a něco se o roztroušené skleróze dozvědět. Veškeré vybrané peníze, jak ze vstupu, tak z konzumace v kavárně, půjdou na pomoc v oblasti léčby a výzkumu roztroušené sklerózy.