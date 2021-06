Dva ze tří testů jsou pozitivní na protilátky, říká karlovarská lékařka

Kde se nechat otestovat Na Transfuzním oddělení krajské nemocnice ve Vítězné ulici v Karlových Varech . Odběry krevních vzorků se tu provádějí od pondělí do čtvrtka od 7 do 13 hodin, výsledky si pak lze vyzvednout tamtéž.

Na Transfuzním oddělení v nemocnici v Chebu v pavilonu D. Tady je možné testy absolvovat vždy v pondělí od 10 do 12 hodin a dále v úterý až čtvrtek od 7 do 12.30.

Na test není nutné se objednávat předem. Odběr vzorku krve se provádí ze žíly a není nutné být před odběrem na lačno.