S respirátory se to musí umět, jinak ztrácejí smysl, říká jejich výrobce

Na jaře dodávala sedlecká firma, která respirátory vyrábí už bezmála třicet let, své produkty doktorům a sestrám po celém Karlovarském kraji. Rok se s rokem sešel a z nedostatkového zboží, které lidem v první linii kvůli výpadku vládních dodávek zoufale chybělo několik dlouhých týdnů, je dnes politikum. Skutečně respirátor v autobuse či v supermarketu potřebují všichni?



Kdo je aktuálně váš největší odběratel?

Největší objem naší produkce směřuje stále do průmyslu. Velká část ale samozřejmě putuje i do zdravotnictví, zejména do nemocnic.

S kolika zaměstnanci jste loni do pandemie vstupovali? A kolik jich má firma dnes?

V únoru 2020 jsme měli na pětadvacet stálých zaměstnanců, dnes jsme přibližně na dvojnásobku. Výrobu jsme totiž navýšili v řádu stovek procent. Aktuálně připravujeme velkokapacitní linku na zcela nový typ respirátoru, který cílí na maximální komfort ve velmi dobré cenové hladině. Nedostatek výrobního prostoru jsme, především kvůli problémům s úřady, vyřešili prozatím pronájmem dalšího objektu. Nyní připravujeme projekt nové provozovny na zelené louce.

Máte pocit, že má stát zvýhodňovat české firmy, které na trh dodávají ochranné pomůcky?

Nemyslím si. A nevím ani, jestli je to z pohledu jednotného unijního trhu možné. Poptávka je stále vysoká a zdravé firmy se v tomto oboru zcela jistě uživí. Navíc jsme již v rámci výroby ochranných pomůcek v České republice soběstační. Pomoc by měla směřovat spíše firmám, které pandemie postihla nejvíce. Firmy z oboru výroby ochranných pomůcek to zcela jistě nejsou.

Přemýšlíte o vývoji nového typu respirátoru. Jaký bude?

V současnosti je největší problém respirátorů značné nepohodlí pro jejich uživatele. To jsme se snažili minimalizovat a já jsem přesvědčen, že představíme jeden z nejkomfortnějších produktů na trhu. Právě dokončujeme jeho vývoj a aktuálně pracujeme na stavbě plně automatizované výrobní linky pro tento nový produkt.

Může stát kvalitní respirátor například 10 nebo 20 korun?

Nejdřív je třeba definovat kvalitu. Z mého pohledu je produkt kvalitní, pokud v něm uživatel vydrží pohodlně několik hodin i s mírnou fyzickou zátěží a zároveň dobře těsní na obličeji. To vše s platnou certifikací. Pak se ale nemůže maloobchodní cena takového respirátoru pohybovat v této cenové hladině.

Na dva měsíce teď vláda zrušila na respirátory daň z přidané hodnoty. Co si o tom myslíte?

Prominutí DPH na respirátory je dobrý krok. Doufám, že se tato změna pozitivně projeví i v regálech obchodů.

Jak před koronavirem chráníte své zaměstnance vy?

Ve firmě jsme zavedli maximální bezpečnostní a hygienická opatření. Každý zaměstnanec používá respirátor třídy FFP2. Také jsou nastaveny minimální vzdálenosti mezi zaměstnanci na pracovišti, probíhají antigenní testy a nejvytíženější prostory pravidelně sterilizujeme germicidními zářiči. Ve firmě máme rozmístěno také několik dezinfekčních automatických aplikátorů.

Zaměstnance testujete pravidelně?

Ano, protože to může snížit riziko rozšíření nákazy.

Přemýšlíte o tom, že budete ve vlastní režii i očkovat?

Organizaci vlastního očkování vnímám pozitivně. Může v budoucnu zaměstnancům ušetřit cestu a čas strávený ve frontě u lékaře. Nejspíš se díky tomu zvýší i počet proočkovaných lidí v republice.

Ministerstvo zdravotnictví důrazně doporučuje respirátory FFP2 nosit, ale v některých okolních zemích už jsou v MHD či v obchodech povinné. Co byste doporučil lidem vy?

Mezi účinností ústenky a respirátoru je obrovský rozdíl, který skutečně může hranici nakažení představovat. Plošné používání respirátorů FFP2 v místech s vysokou koncentrací lidí bude tedy mít samozřejmě na zlepšení epidemiologické situace pozitivní vliv.

Umí vůbec běžný člověk s ochrannými pomůckami - a tedy i respirátory - správně zacházet?

Mám obavy, že ačkoliv slovo respirátor bylo za poslední rok jedním z nejpoužívanějších, běžný občan nemá prostor vstřebat důležité informace. Je to dáno především zavádějící mediální masáží firem, které se předhánějí, čí respirátor zahubí víc virů nebo který respirátor je víc „nano“. Podstatné informace tak zaniknou v návalu těch marketingových. Pokud je respirátor certifikovaný jako FFP1, 2 nebo 3, musí splňovat požadavky na filtrační účinnost dané třídy. Na tom jsou všichni výrobci stejně. Je ale velmi důležité umět respirátor správně nasadit a především zkontrolovat jeho těsnost. Pokud respirátor netěsní, stává se naopak velmi rizikovou pomůckou, protože vyvolává mylný pocit vysoké ochrany.

Jak poznám, že opravdu těsní, a tak mě skutečně chrání?

Reálná ochrana špatně nasazeného a neutěsněného respirátoru může opravdu klesnout až na úroveň běžné roušky. Proto všem po nasazení respirátoru doporučuji hluboký nádech a výdech. Pokud je cítit proud vzduchu kdekoliv mezi respirátorem a obličejem, je buď špatně nasazen, nebo jde o špatný respirátor.

S ohledem na britskou mutaci koronaviru se hodláte vy osobně chránit jak?

Osobně používám respirátor Refil 730, tedy FFP2 bez ventilku. Pokud bych měl být v místě s vyšší koncentrací lidí, použil bych respirátor třídy FFP3. Dezinfekce rukou a zvýšená hygiena je samozřejmostí.

Umíte si představit, že stát nakonec ceny respirátorů na trhu zmrazí?

Situace, kdy by výrobce prodával respirátory pod cenou výrobních nákladů, je nereálná. Nedovedu si ani představit, na základě jakých podkladů by se cenová hladina stanovila, takže jsem přesvědčen, že se takové opatření ani nezavede. Pokud by byla cenová hladina respirátorů extrémně nízká, znamenalo by to mimo jiné, že by se kvalitní produkty začaly vyvážet do zahraničí a k nám by mířily především levné asijské respirátory s uchycením „za uši“. Popřípadě respirátory vyráběné v Česku, ale na totožných asijských strojích.

Chápu to správně, že respirátory s uchycením za uši nejsou dost kvalitní?

Trh je nyní zaplaven produkty, při jejichž výrobě se cílí především na kvantitu a nízkou cenovou hladinu. Většina produktů tak pochází právě z asijských výrobních linek, které jsou konstruovány na produkci respirátorů typu KN95 s uchycením za uši, což je typický prvek asijských respirátorů. Důvod je prostý, jsou to jediná dostupná a sériově vyráběná zařízení na trhu, která lze pořídit v poměrně krátké době. U většiny produktů s uchycením za uši, které jsme měli možnost testovat, jsme ale bohužel nebyli schopni dosáhnout dostatečného utěsnění. Nikoliv náhodou používají všichni renomovaní západní výrobci uchycení respirátorů přes týl hlavy, zajistí totiž lepší přítlak a tím i utěsnění. Ale nejde jenom o způsob uchycení, důležitá je ergonomie, dýchací odpory a použité materiály.

Jak byste aktuální situaci kolem respirátorů a jejich doporučování řešil vy?

Myslím, že by měl každý začít především sám u sebe. Pak by se nemuselo přistupovat k přísným vládním nařízením a omezením. Respirátory už se dají pořídit za rozumnou cenu, a pokud si každý koupí místo jedné Coca-Coly jeden respirátor, rozpočet mu to nezruinuje. Slovo nařízení už navíc v lidech vyvolává obrovský odpor, proto bych raději zůstal i v případě respirátorů u doporučení.