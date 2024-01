Vlastní zkušenost Michlovým z Aše ukázala, jak pomáhat ostatním postiženým

Náročná péče o předčasně narozené děti, z nichž jedno se navíc pralo s postižením, obrátila rodině život vzhůru nohama. Přišly chvíle, kdy si manželé sáhli na dno svých sil. Čtrnáct let nebyli společně na dovolené. Složité je pro ně zajít do kina, divadla či restaurace. Obtížné je najít někoho, kdo by jim syna pohlídal. Honzík totiž trpí i poruchou chování a nerad cestuje.

Kvůli tomu je problém využít odlehčovací službu například v Chebu. A protože manželé Michlovi na vlastní kůži zjistili, jak moc podobné služby na Ašsku chybějí, rozhodli se, že denní stacionář založí sami. V ašské Nedbalově ulici ho jako součást Klubíku štěstí otevřeli 3. ledna. Lidé pečující na Ašsku o děti s postižením se tak budou moci na chvíli zastavit, vydechnout a načerpat síly.

„S rodinami v podobné situaci jsme se začali před několika lety setkávat v Klubíku štěstí. Tady jsme zjišťovali, že denní stacionář by v Aši většina z nich uvítala,“ vzpomínal Jan Michlo. Společně s manželkou Janou je zakladatelem a provozovatelem této služby. Plán na založení denního stacionáře se začal rodit poté, co Jana Michlová zjistila, že se nebude moci vrátit do práce.

Získat čas na oddych

„Když syn začal v šesti letech chodit do speciální třídy mateřské školy v Aši, absolvovala jsem kurz pro asistenty a začala ve školce pracovat také. Jenže s tím, jak rostl, bylo čím dál náročnější jej zvládnout. S velkými obtížemi jsme bojovali po covidu, kdy se po dlouhé izolaci začal bát chodit ven. Všichni v rodině jsme se cítili stále víc a víc vyčerpaní,“ vysvětlila Jana Michlová.

„Hledali jsme, kdo by nám mohl pomoct, a ačkoli ve větších městech nějaké služby v této oblasti fungují, tady v Aši jsme tu možnost neměli,“ poznamenala. Při své práci zároveň vnímala, že podobných rodin je v Aši víc. A že rodiče, kteří o postižené děti pečují, jsou velmi unavení a potřebují si odpočinout. Ti lidé už nežili svůj život. Jeli takříkajíc na autopilota.

„Přitom se chtěli o své dítě starat, jenom potřebovali pomoc, získat čas na oddych. Aby se mohli dát do pořádku, načerpali energii, kterou pak při péči budou muset ze sebe vydat,“ řekla Jana Michlová. Založit takové centrum ovšem vůbec nebyla jednoduchá záležitost. Manželům Michlovým trvalo půldruhého roku, než se dostali k cíli.

Zatím pro 15 klientů

„Hodně nám pomohl krajský radní Robert Pisár, zakladatel Denního centra Mateřídouška v Chodově Pavel Bráborec i různí sociální pracovníci. To jsou takoví naši andělé,“ podotkla Jana Michlová. Ocenila také podporu veřejnosti, které se plán po celou dobu těšil. Pomoc poskytlo i město Aš, a to v podobě pronájmu městských prostor a dotace na stavební úpravy.

Lví podíl na otevření centra má Honzíkův otec Jan Michl. Nevzdal se a projekt dotáhl. „Naší cílovou skupinou jsou děti s kombinovaným postižením a s poruchami autistického spektra od 5 do 26 let. Otevřeno je v pracovních dnech od 7 do 16:30 hodin. O klienty se postaráme a rodiče mohou třeba chodit do práce. Péče je částečně hrazená státem,“ informoval Jan Michlo

Součástí pobytu ve stacionáři bude podávání stravy a péče o rozvoj dětí. „V rámci různých vzdělávacích programů se budeme snažit rozvíjet sebeobsluhu, péči o hygienu a podobně. Momentální kapacita je 15 klientů, pečuje o ně pět pracovníků v sociálních službách a jedna sociální pracovnice. Plány na další rozvoj centra máme. Uvidíme, jaký bude o službu zájem,“ dodal Michlo.