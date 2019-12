Rok 2019 v Karlovarském kraji. Nový hejtman i památky v UNESCO

1 Leden

Počasí potrápilo řidiče

Sněžení a silný vítr odřízly na začátku ledna od dopravního spojení krušnohorský Boží Dar. Policie uzavřela silnici z Jáchymova k hraničnímu přechodu do Německa. V závějích zapadlo několik aut. Boží Dar posléze vyhlásil kvůli sněhu kalamitní stav, který trval několik dnů. Zvládnout přívaly sněhu tam pomáhali i hasiči. Počasí potrápilo i ostatní oblasti regionu. Mráz a sníh například komplikovaly v Lubech na Chebsku cestu přes hranice, kde se nesmí solit. V kritických dnech nezbylo, než přechod uzavřít.

Země se opět zachvěla

První zemětřesení roku 2019 zaznamenali seismologové na Chebsku už v lednu. Prověrka nové aplikace pro chytré mobilní telefony, která má otřesy detailně sledovat, se ale nekonala. Program totiž kvůli technické chybě nefungoval. Severovýchodně od Lubů se země začala třást 22. ledna krátce před šestou večer. Největší otřes seismografy zaznamenaly v půl páté ráno 23. ledna. Měl magnitudo 2,34.

2 Únor

Příval sněhu poškodil stavby

A znovu potíže kvůli počasí. Pod vrstvou těžkého sněhu se propadla střecha vodárny v Myslivnách u Božího Daru na Karlovarsku. Kvůli zajištění zásobování pitnou vodou zasedal krizový štáb. Společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary začala s opravou budovy v dubnu. Jen o několik dní později pak masa tajícího sněhu strhla lešení ze střechy kostela svaté Anny v Božím Daru.

Město Chodov zamořil zápach

Štiplavý zápach, pálící oči. Tak popisovali lidé na sociálních sítích situaci v Chodově na Sokolovsku. Mohl za ni únik látek z generátorovny ve Vřesové. Příčinou byla technická závada na zařízení tlakové plynárny, která zpracovává hnědé uhlí pro paroplynovou elektrárnu.

Volejbalisté prvně v Lize mistrů

V únoru završili účinkování v Lize mistrů volejbalisté VK ČEZ Karlovarsko. Neměli vůbec snadné soupeře, italský a světový šampion Cucine Lube Civitanova, polský mistr Kedzierzyn-Kožle a další italský gigant Azimut Modena. Bohužel Karlovarsko se všemi giganty prohrálo.

3 Březen

Silnice smrti u Stružné

Jeden mrtvý člověk, dva těžce a osm lehce zraněných. Taková je statistika roku 2018 na rovném a přehledném úseku silnice I/6 nedaleko odbočky na Stružnou. I proto jej pojišťovna Allianz v březnu zařadila na osmé místo z deseti kritických míst v zemi. Ředitelství silnic a dálnic připravuje vybudování odbočovacího pruhu u odbočky na Stružnou a Žalmanov, který má situaci zlepšit.

Vary mají moderní autobusy

Čtrnáct nových nízkopodlažních autobusů za 92 milionů korun pořídil pro linky městské hromadné dopravy Dopravní podnik Karlovy Vary. Jsou nízkopodlažní a mají klimatizaci, wi-fii USB konektory pro dobíjení mobilních telefonů.

4 Duben

Nový Doubský most

V Karlových Varech začala postupná demolice Doubského mostu na hlavním tahu z Karlových Varů do Plzně. Most byl v havarijním stavu. Ředitelství silnic a dálnic, které bylo investorem stavby za více než 80 milionů korun, nový most předalo v polovině prosince.

Vřídelní kolonáda prokoukne

Desítky milionů korun dají do svých tří kolonád v lázeňském centru Karlovy Vary. Jako první začala rekonstrukce té Vřídelní, později se k ní přidala Sadová a nakonec ještě Mlýnská. V prosinci se pak uzavřela návštěvníkům dosud přístupná část Vřídelní kolonády. Diagnostik totiž nedoporučil vstup na plató kolonády přes řeku Teplou. Do střechy budovy navíc zatéká.

5 Květen

Opravená Goethova vyhlídka

Slavnostního otevření se dočkala Goethova vyhlídka nad Karlovými Vary. Památka z roku 1889 prošla rekonstrukcí za více než 40 milionů korun.

6 Červen

Horní nádraží přestalo strašit

V Karlových Varech skončila rekonstrukce horního nádraží. Investice do železničního dopravního uzlu přesáhla 715 milionů korun. Správce kolejí vystavěl novou výpravní budovu a kompletně upravil kolejiště včetně podchodů na nástupiště. Lávka přes horní nádraží se dokonce stala Stavbou roku Karlovarského kraje.

Filmový festival plný hvězd

Na konci června začal 54. ročník mezinárodního filmového festivalu. Vstupenky na filmový festival zmizely v online předprodeji za půl hodiny, na ty papírové pak před samotným zahájením přehlídky čekali fanoušci ve frontě celou tropickou noc. Festival uvedl kolem padesáti světových filmových premiér. Na červeném koberci fanoušci přivítali především herečku Julianne Moore, která do lázeňského města přiletěla i s manželem a dětmi, nebo její kolegyni Patricii Clarkson. Mistři výčepů zase při festivalu opět zopakovali scénu z filmu Vrchní, prchni!

7 Červenec

Krušnohoří na seznamu UNESCO

Hornické památky v saském a českém Krušnohoří byly zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO. Rozhodl o tom Výbor světového dědictví na svém 43. zasedání v ázerbájdžánském Baku. Zápis znamená pro region obrovskou prestiž a příliv nových turistů. Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří, jak zní oficiální název společné česko-německé nominace, tvoří 22 součástí, z nichž 17 se nachází na území Saska a pět v českém Krušnohoří. Českou část reprezentují Hornická krajina Jáchymov, Hornická krajina Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná, Rudá věž smrti, Hornická krajina Krupka a Hornická krajina Mědník.

Vykolejený vlak u Drmoulu

U Mariánských Lázní poblíž obce Drmoul vykolejil na konci července nákladní vlak převážející vápno. Provoz mezi stanicemi Mariánské Lázně a Chodová Planá byl přerušen. Dopravu na důležité trati zajišťovaly náhradní autobusy. Vagony poškodily 200 metrů železničního svršku a 300 metrů trakčního vedení. Škody na infrastruktuře dosáhly devíti milionů korun. Při vyšetřování nehody vyšlo najevo, že strojvedoucí překročil povolenou rychlost až třikrát. Vlaky se na trať vrátily až v polovině srpna.

8 Srpen

Hazlov se stal vesnicí roku

Vesnicí roku Karlovarského kraje se letos stal Hazlov na Chebsku. Obec se do soutěže hlásila počtvrté, ve sbírce jí po letošním vyhlášení bude chybět už jen modrá stuha za společenský život. Komise Hazlov ocenila především pro komplexní rozvoj obce, za bohatý spolkový, kulturní a společenský život a za příkladnou péči o veřejná prostranství, zeleň a vodní plochy.

Oprava Thermalu i jeho bazénu

Hotel Thermal představil nové pokoje i vizualizace oprav bazénového komplexu. Rekonstrukce bude maximálně ohleduplná vůči odkazu manželů Machoninových. Práce na obnově by měly skončit v roce 2021. Hotel nově řídí Vladimír Novák, který uspěl ve výběrovém řízení.

9 Září

Poselství budoucím generacím

Opravovaná cibule chrámu sv. Olgy ve Františkových Lázních skrývala poselství lidí, kteří kostel rekonstruovali v 70. letech minulého století. V zaletované schránce z měděného plechu byla skleněná lahev se šroubovacím uzávěrem zakapaným voskem. Uvnitř se ukrývaly písemnosti, fotografie a mince. V listopadu do prostoru přibyla nová schránka, která kromě obsahu původní skrývá nové dokumenty, mince i bankovky.

Náměstek čelí trestnímu stíhání

Pro podezření ze spáchání trestného činu zahájili policisté trestní stíhání náměstka karlovarské primátorky Petra Bursíka z ODS, a to v souvislosti s kauzou týkající se agentury CzechTourism, v níž stíhá deset lidí. Proti usnesení o zahájení trestního stíhání Bursík podal stížnost. Za stíhaného náměstka se později postavila ODS a také koaliční partneři - hnutí ANO a Karlovaráci.

10 Říjen

Hejtmanka končí, čeká přírůstek

Šestačtyřicetiletá Jana Mračková Vildumetzová (ANO) oznámila, že skončí do konce roku z rodinných důvodů ve funkci hejtmanky Karlovarského kraje. Vzdala se také postu šéfky Asociace krajů ČR, zůstane už jen poslankyní parlamentu. Důvodem je její těhotenství, které oznámila na svém facebookovém profilu. Jejím nástupcem se od 1. ledna stane stranický kolega, jednapadesátiletý Petr Kubis. Doposud zastává pozici náměstka pro sociální věci a bezpečnost.

Útěky přes hranici před soudem

Osmašedesátiletý Němec Jürgen Seifert se po téměř čtyřech desetiletích dočkal spravedlnosti. Okresní soud v Chebu rozhodl, že byl v roce 1983 v souvislosti s pokusem přejít hranice do západního Německa vězněn v Československu nezákonně, a vynesl verdikt o soudní rehabilitaci. Společně se svými dvěma kamarády se tehdy snažil utéct na Západ v trabantu. Rehabilitace se dočkala také žena, která v roce 1988 chtěla utéct přes Československo na Západ za svým chlapcem, nebo čtyřčlenná rodina, kterou po dopadení a věznění totalitní moc úplně zničila.

11 Listopad

Žokej Váňa krajským radním

Po těžké nemoci zemřela na začátku listopadu náměstkyně karlovarské hejtmanky pro kulturu a památkovou péči Daniela Seifertová z hnutí ANO. Bylo jí 60 let. O měsíc později padl návrh, že ji v radě nahradí český dostihový jezdec, chovatel a trenér Josef Váňa. Nikoli ale jako náměstek, nýbrž radní pro oblast sportu. Zvolen byl v polovině prosince.

Na Klínovec novou lanovkou

V listopadu šla do finále největší investice nadcházející lyžařské sezony v Krušných horách. Skiareál na Klínovci dokončil stavbu nové čtyřmístné lanovky Dámská. Ta nahradila původní třísedačkovou. Má odpojitelné uchycení, vyhřívání kožených sedaček a oranžovou krycí bublinu, která je pro Klínovec typická.

Těžaři zahájí útlum

Sokolovská uhelná a.s. oznámila, že začne s postupným útlumem těžby a v příštích dvou letech propustí až tisícovku zaměstnanců. Důvodem je tlak na omezení těžby uhlí a související ceny emisních povolenek. Pomoc propuštěným lidem slíbil především Karlovarský kraj, který chce například zajistit rekvalifikace.

12 Prosinec

Obnovené Perninské rašeliniště

Skončila obnova nejpoškozenější plochy unikátního, dvanáct tisíc let starého Perninského rašeliniště v Krušných horách. Loni v srpnu se do ní pustil podnik Lesy ČR. Bezmála stohektarové území poškodilo nešetrné frézování, někde až do sedmimetrové hloubky. Těžba ustala v roce 2000. Lokalitou vede naučná stezka s povalovým chodníkem, vyhlídkovou věží a pozorovacím molem nad vodou.

Braunovy sochy zpět do Valče

Nejrozsáhlejší přeprava uměleckých děl posledních let začala v kladrubském klášteře. Právě odtud se totiž vrací soubor 28 barokních soch Matyáše Bernarda Brauna do zámku ve Valči, pro který díla původně vznikla. Prvních osm soch dorazilo v prosinci, ostatní mají zakotvit na zámku do konce února. Na Valči pro sochy vznikne lapidárium v objektu bývalé zámecké kovárny.

Začala rekonstrukce Císařských lázní

Císařské lázně v Karlových Varech se po letech dočkaly, v prosinci začala jejich kompletní rekonstrukce. Oprava národní kulturní památky bude stát 828,8 milionu korun a potrvá 3,5 roku. Roky chátrající objekt nabídne po opravě multifunkční sál, několik muzejních expozic, kavárnu, čítárnu i badatelnu.