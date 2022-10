Tohle jsme měli doma, vykřiknou často návštěvníci chebského Retromusea

14:50

Stolní lampy, termosky, výrobky z plastů, kráječe na chleba, školní potřeby, dětské hračky, dámské šaty, parfémy, mýdla či prací prášky. Chebské Retromuseum uspořádalo výstavu z toho, co v průběhu let lidé do muzea přinesli a co se ukrývá v depozitáři.