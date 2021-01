Je to hra vabank, ale do jara snad přežijeme, říká o podnikání hoteliér

Kdyby nebylo koronaviru, hospodu bych nepustil. Těmito slovy vysvětlil dnes už bývalý provozovatel jedné z karlovarských restaurací důvod, proč ukončil podnikání v gastronomii. Podnik jako takový měl štěstí, do nájmu si ho vzal jiný podnikatel.



I když je podle Jana Kroniky, předsedy krajské sekce Asociace hotelů a restaurací, provozování ubytovacích zařízení a restaurací v současnosti hrou vabank, nepředpokládá, že by těch, kteří definitivně zavřou, bylo po krizi enormní množství.

„Já jsem koronavirus nezvládl,“ připustil dnes už bývalý restauratér, který v souvislosti s ukončením podnikání požádal o anonymitu. „Po prvním lockdownu jsem se ještě dokázal vzpamatovat, po druhém jsem ale už neotevřel. A když vláda po pár dnech hospody zase zavřela, dospěl jsem k poznání, že jsem udělal dobře. Hospoda bohužel není obchod, ve kterém by zboží vydrželo třeba deset let,“ vylíčil svůj osud podnikatel, který se rozhodl přesedlat na zcela odlišný způsob podnikání. Zakládá totiž stavební firmu.

Podle Jana Kroniky ovšem bude podobných případů minimum. „Jsou to spíš pivnice a s prominutím putyky, které ani nejsou v naší asociaci. Oficiálně se od podobných křiklounů, kteří protestují, distancujeme,“ razantně prohlásil šéf krajské Asociace hotelů a restaurací.

Restauratéři podle něj mohou přežít díky výdejním okénkům. „Kdo chce, otevře,“ podotkl Jan Kronika.

To ostatně potvrdil i Tomáš Huňáček, majitel pizzerie Pizza Mamma Mia. „Na jaře nám klesly tržby až o devadesát procent, ale teď už jsme na tom lépe,“ řekl Huňáček, který provozuje podniky v Ostrově a v Karlových Varech. „Nad vodou nás drží rozvozy a pizzy s sebou,“ upřesnil.

Výhodou pro restauratéry je podle Jana Kroniky fakt, že i když mají otevřená výdejní okénka, vztahují se na ně veškeré kompenzační bonusy státu. „Stát se snaží,“ doplnil ve vztahu ke gastronomickým provozům šéf asociace.

Do jara snad přežijeme, věří ředitel hotelu

Podobně optimistický je i ve vztahu k hotelům. „Pokud nám stát vyplatí kompenzace za druhou vlnu nouzových opatření, do jara snad přežijeme všichni,“ vyjádřil své přesvědčení. I když situace není růžová a některé hotely může podle jeho názoru přivést i ke krachu.

Do tristní situace se ale podle něj hotely nedostanou přímo kvůli protikoronavirovým opatřením. „Daleko nebezpečnější je v našem případě druhotná platební neschopnost. S tou zápasí prakticky každý hoteliér. To je asi jediný důvod, proč by mohly hotely zkrachovat,“ upřesnil Kronika.

Neschopnost hradit své závazky se s provozovateli hotelů táhne už od jara. „Cestovní kanceláře nám nezaplatily nasmlouvané pobyty. Jakmile se ale otevře zahraniční, zejména pak ruský trh, zase budeme schopni dluhy platit,“ nevzdává se naděje šéf asociace a ředitel karlovarského lázeňského hotelu Čajkovskij.