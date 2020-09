Kousek od pařížského Louvru vystavují český poklad, relikviář sv. Maura

Lidé si tak budou moci od Mony Lisy odskočit naproti do domu za Seinou, kde na ně od pátku 18. do neděle 20. září čeká neopakovatelná šance. Budou si moci prohlédnout bohatě zdobený model bečovského relikviáře. Výstava návštěvníky také seznámí s historií vzniku i se zajímavým osudem památky a nabídne blízký kontakt s uměleckým řemeslem přelomu 12. a 13. století.

Součástí projektu je výtvarná dílna zaměřená na techniky a postupy použité při výzdobě schránky a řada interaktivních aktivit. V neděli 20. září, kdy výstava končí, program obohatí vystoupení vokálního souboru Flores Myrtae, který se pod vedením Anny Žákové soustředí na interpretaci gregoriánského chorálu a středověkých duchovních písní.



„Jde o vůbec první prezentaci výstavy, která se v září příštího roku v oficiální premiéře objeví v rodišti relikviáře, v belgickém Florennes. Právě tady byla schránka na ostatky svatých v letech 1225 až 1230 vyrobena,“ řekl kurátor výstavy a kastelán státního hradu a zámku Bečov nad Teplou Tomáš Wizovský.

Ten taky společně se svým týmem výstavu do Paříže přivezl. „Byl to docela adrenalin. Nevěděli jsme, jestli vůbec vyjedeme, ani jak to s výstavou nakonec dopadne. Ale protože Francie je, co se týče nákazy, na tom ještě dobře, máme potvrzeno, že se akce i všechny doprovodné programy a aktivity uskuteční,“ konstatoval se znatelnou úlevou Wizovský.

Na vernisáži nebudou. Kvůli koronaviru

Kvůli koronaviru se ale musel celý tým vrátit obratem zpět do vlasti, páteční slavnostní vernisáže se proto nezúčastní.

„Samozřejmě, že nám je to líto. Na druhou stranu jsme nadšeni, že se něco takového vůbec podařilo. Je skvělé, že můžeme relikviář představit v Paříži, navíc v takové společnosti. Dům, kde se výstava uskuteční, je českým výsostným územím a má ohromnou atmosféru. Zakoupil jej Edvard Beneš a právě tady se v období formování české státnosti dojednávaly a připravovaly všechny podrobnosti,“ přiblížil místo výstavy Wizovský.

Doplnil, že jakmile se před návštěvníkem Českého centra otevřou vstupní dveře, uvidí základní ikony výstavy a poté po schodišti vystoupá k samotnému modelu relikviáře.

„Cestou může absolvovat interaktivní aktivity, stínohru, výtvarný workshop a řadu dalších. Pak už se otevře pohled na samotný relikviář, který je umístěný v hlavním výstavním sále. Když jsme jej sem vynesli poprvé a já viděl ty prostory, byla to neskutečná euforie. Sál má černé stěny a dřevěné obložení, což úžasně koresponduje s celým aranžmá modelu,“ doplnil Wizovský.

Ten věří, že výstava ve městě nad Seinou bude úspěšná. Víru s ním sdílí ředitel centra, Jiří Hnilica, který projekt velmi podporuje.

„Dny kulturního dědictví mají v Paříži tradičně velkou publicitu. V loňském roce prošlo během dvou dnů našimi dveřmi přes tisíc návštěvníků. Letos je zastřešujícím tématem vzdělávání. Neumím si v této souvislosti pro prezentaci České republiky ve Francii představit lepší propojení než silný příběh relikviáře sv. Maura a úzkou spolupráci s Národním památkovým ústavem,“ dodal Hnilica.