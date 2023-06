Skalních vodáků ubývá, mladí na lodích koukají do mobilu, říká šéf půjčovny

Podle Jana Leštiny je v porovnání s loňskem zájem přibližně stejný. „Jde o to, jak to bude o prázdninách. Protože loni, jakmile začaly prázdniny, tak zájem opadl. Asi si lidé užívali zájezdy, které si přesunuli z covidového období. Postě to nebylo to, co před covidem. Takže uvidíme, jak to bude, jestli se zájem vrátí na předchozí úroveň. Ale teď je to dobré,“ konstatuje Leština.

Lodi není třeba se bát

Podobně vidí situaci na vodě i jednatel společnosti Dronte Ohře Vladimír Šeda. „Vody je dost, minulý týden napršelo, zájem lidí taky je. Na vodu míří školy, firmy, rodiny s dětmi. U nás je výhodou, že máme devět loděnic od Tršnice po Kadaň. A v každé mohou lidé skončit a odevzdat loď s vybavením. Vozíme bagáž a děláme i servis kolem,“ říká Šeda.

Domnívá se, že letošní rok je zatím lepší než ten loňský. Lidem, kteří mají obavu, že by loď nezvládli, vzkazuje, že pokud není zvýšená hladina vody a člověk se chová uvážlivě, není důvod, proč si vodu nedopřát. „My dáváme vodákům informace s podrobnou mapkou, kde jsou vyznačené jezy a to, jak je překonat, jsou tam i hospody a kempy,“ vysvětluje Šeda.

Nepádlují, mají mobil

„Jestli bude sezona dobrá, nebo ne, to v tuhle chvíli nedokážu říct. Může přijít chladné období s trvalým deštěm a lidi nepojedou. Nebo naopak horko a sucho. Voda začne mizet a může být spousta zájemců, ale nebudou mít na čem jet. Leda bychom nasadili kolečka a místo pádel dali bidla,“ směje se Jaroslav Barták z půjčovny Maskáč.

Lodě na Ohři už vodákům půjčuje přes třicet let. „Záleží na počasí a na vodě. Teď jezdí hodně školní kolektivy na výlety. Když se ohlédnu, ti skalní vodáci, těch tu už moc není. Zestárli a ten boom, který vrcholil zhruba před pěti lety, je asi za námi. Mladí sice jezdí, ale z lodě nesledují vodu, někdy ani nepádlujou. Koukají do mobilu a ťukají zprávy. Nechápu, co z té vody potom mají,“ dodává Barták.