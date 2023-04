Pro krušnohorské skiareály byla lyžařská sezona kvůli počasí jako na houpačce

Provozovatelé zimních středisek se ale shodují, že i přesto byl zájem lidí o lyžování poměrně značný. Provozovatel klínoveckého skiareálu Petr Zeman v souvislosti s ukončenou sezonou říká, že pro ně byla poučením v jedné věci. A tou je zasněžování. Ukazuje se totiž, že bez kvalitních zasněžovacích systémů to v budoucnu asi už nepůjde.

„Právě na zasněžování se musíme v souvislosti s investicemi zaměřit. A hlavně na dostatečné zásoby vody pro technický sníh. Potřebujeme takové retenční nádrže, abychom v budoucnu nezůstali na suchu, když vodu nejvíce potřebujeme,“ vysvětlil Zeman.

Stálo se od Vánoc do poloviny ledna

Především klimatické výkyvy mají na svědomí meziroční úbytek hostů na Klínovci zhruba o 15 procent.

„To byl prostě fakt, který jsme nemohli kvůli počasí nijak ovlivnit. Jinak jsem rád, že se potvrdil zájem lidí o lyžování a nenaplnily se černé prognózy, že veřejnost na tuzemské hory zanevřela a že vzhledem k ekonomickému vývoji na lyže nepřijede. Když jsme byli v provozu, tak byl skiareál plný,“ podotkl Zeman.

Podle Jiřího Lhoty, provozovatele skiareálu Bublava, sezonu velmi citelně poznamenaly výkyvy počasí. Byla kvůli tomu také o něco kratší než ta předchozí, na Bublavě to bylo tentokrát 76 provozních dní.

„Tragický byl hned začátek, stáli jsme od Vánoc asi do poloviny ledna. Sjezdovky zkrátka nebyly sjízdné. Něco takového jsem ještě nikdy nezažil. Tahle ztráta se už potom prostě nedala dohnat,“ konstatoval Lhota.

Důraz na kvalitní zázemí a služby

Přestože tržby se meziročně snížily o nějakých dvacet procent, bublavský skiareál to do problémů nedostalo. Lhota podotkl, že na přežití to bylo, ovšem s nějakými velkými investicemi se letos nepočítá. Na co ale určitě dojde, bude pořízení jedné nové rolby.

„I když to nebyla velká sláva, nestěžujeme si. Když se lyžovat dalo, lidi jsme tu měli. A řekl bych, že jich rok od roku přibývá. Bublava si získává dobré jméno i za hranicemi regionu,“ řekl.

Stejně jako na Klínovci, zaměřili se i na Bublavě na zkvalitňování zázemí a služeb pro návštěvníky. „Dokonalý servis je to, co dnes zaručuje, že se k vám lidé budou vracet. A také rozumná cenová politika. Myslím si, že se nám to daří skloubit, a proto se vůbec nebojím, že bychom o lyžaře přišli. Samozřejmě za předpokladu, že bude sníh nebo podmínky, abychom si vyrobili vlastní,“ dodal Jiří Lhota.