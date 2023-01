Špýchar může sloužit i bez nákladné rekonstrukce, rozhodlo vedení Chebu

Po důkladné prohlídce a analýze stavu budovy radnice došla k závěru, že dům je v dobrém technickém stavu a bude moci sloužit záměru i bez celkové rekonstrukce. „Rada města opustila myšlenku celkové sanace špýcharu a nepodá žádost o dotaci na tento projekt. Myslíme si, že plánované aktivity je zde možné pořádat i v případě, že objekt neprojde zásadní opravou,“ konstatoval místostarosta Michal Pospíšil.

„Jediné, kde nás tlačí bota, je sociální zázemí, které neodpovídá současným požadavkům. To bude nutné vylepšit. Částku odhaduji maximálně na několik stovek tisíc korun,“ poznamenal Pospíšil.

Právě v historickém špýcharu je nyní umístěna sada zmenšených replik historických krovů od tesaře Josefa Hauera z německého Parksteinu. V té souvislosti zde má vzniknout Chebské kreativní centrum. Počítá například s workshopy, přednáškami nebo výstavami, jež s fenoménem krovů souvisejí a budou sloužit k jeho propagaci.

Současně s úpravami ve špýcharu má dojít i na opravu přilehlého vnitrobloku. „Projekt je už několik let hotový, s obyvateli okolních domů byl prodiskutován někdy v roce 2018. Od té doby na svůj čas čeká. Vzniknout by mělo kvalitní odpočinkové zázemí pro obyvatele s možností parkování. Náklady odhadujeme asi na 20 milionů korun, začít bychom chtěli už letos,“ konstatoval Michal Pospíšil.

Špalíček město zvládne bez dotace

Původní projekt zároveň předpokládal zrekonstruovat pro potřeby propagace krovů jeden ze souboru jedenácti kupeckých domů, které dohromady tvoří známý Špalíček na náměstí Krále Jiřího. Jde o několik let prázdný dům, kde původně sídlila městská policie. Ten se ale zásadní rekonstrukce dočká.

„Ohledně Špalíčku chceme zvolit cestu bez dotace. Myslíme si, že práce za původně plánovaných 13 milionů korun, na které dotace cílila, můžeme z vlastních prostředků zvládnout podstatně levněji. Mohli bychom se dostat mezi 7 až 8 milionů korun,“ nastínil Pospíšil.

Podotkl, že stavební práce by měly začít letos opravami elektroinstalace a v příštím roce by bylo hotovo. Podle Pospíšila by mohla upravené prostory využít třeba radnice jako kanceláře, pokud by se nenašel jiný zájemce.