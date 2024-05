Smrk shnil, cyklisté si zajedou. Lávku přes Ohři v Tašovicích opravují

Na ten si město v loňském roce nechalo vypracovat odborný posudek. Vyplynulo z něj, že je nutné očistit a obnovit protikorozní ochranu železné části konstrukce.

Podle karlovarského radního Petra Bursíka je ovšem zásadnější problém v dřevěných prvcích. Podle jeho názoru za to může i nevhodně zvolené dřevo. „Smrk je měkký a snáze podléhá zkáze,“ konstatoval. Po devíti letech je právě dřevěná část lávky napadena hnilobou i dřevokaznou houbou. „Proto v rámci rekonstrukce nahradíme smrkové dřevo modřínovým,“ řekl radní.

Původním záměrem města bylo zrekonstruovat lávku v letních měsících. „Po upřesňujících informacích od kraje jsme se ale rozhodli začít s pracemi co možná nejdřív,“ konstatoval radní s tím, že hotovo by mělo být v srpnu.

V pondělí už proto chyběla část smrkových fošen. Na to nevěřícně koukala skupinka německých cyklistů. „Na stezce jsou ale informační tabule o uzavírce, odrazila se i v on-line mapových podkladech,“ podotkl Bursík.

Lávku přes Ohři vybudoval v roce 2015 Karlovarský kraj jako součást páteřní cyklostezky Ohře. Stavbu pak předal do správy města. To za rozsáhlou opravu konstrukce zaplatí přibližně 1,6 milionu korun. Majitel se na financování prací pokusí získat krajskou dotaci z programu na podporu rozvoje cyklistické infrastruktury. Ta by mohla pokrýt až 80 procent nákladů.