Soužití s řekou Bystřicí není v Hroznětíně snadné, ovlivňuje i pojištění domů

„Aktuálně je povodňová situace dobrá. Věřím, že nejhorší už máme za sebou. Pravidelně stav vody monitorujeme. Nyní má řeka Bystřice hladinu zhruba 98 centimetrů, což je normální průtok. Ale na Vánoce to bylo skutečně krušné. Řeka od 23. do 25. prosince pěkně zlobila. Hladina toku vystoupala až na kritických 153 centimetrů,“ popsal nedávné problémy starosta Martin Maleček.

„Hodně nás potrápila také voda z polí. Zvýšila hladinu zdejší říčky Jesenice, která se vlévá do Bystřice, a problém byl na světě. Celkem jsme instalovali kolem dvou set pytlů s pískem a čerpali několik zatopených sklepů. Hasiči se tři dny nezastavili a noci byly pro nás bez spánku,“ dodal starosta s tím, že nejhorší záplavy v nedávné historii zasáhly město v letech 1998 a 2012.

Pomohl by další protipovodňový projekt

Centrum Hroznětína je nyní chráněno proti dvacetileté vodě. „Tato opatření se dělala na základě zmíněných velkých povodní. Ulice Školní, Zahradní, Potoční máme zajištěny. Problém je s Koželužskou. Zde by pomohlo, kdyby Povodí Ohře dokončilo projektovou dokumentaci na další protipovodňová opatření. O situaci se zajímáme a věříme, že se projekt brzy rozjede,“ přeje si starosta.

Chystá se jednat s asociací pojišťoven. Vedení města vadí, že někteří majitelé nových nemovitostí mají problém na své domy uzavřít pojistnou smlouvu.

„Vzniká zde nová část města, kde se staví čtrnáct rodinných domků. Tato lokalita je proti velké vodě chráněna a byla vyjmuta z aktivní povodňové zóny.

Město nechce přijít o nové obyvatele

„Přesto na to pojišťovny neslyší a odmítají nemovitosti pojistit. To mi přijde krajně nelogické. Když stavební úřad tuto lokalitu vyjmul z aktivní zóny, měly by to podle mého soudu pojišťovny respektovat a domy normálně pojistit. Tuto situaci řeším s asociací pojišťoven,“ nastínil problematiku starosta.

„Pracujeme na rozvoji Hroznětína a jsme rádi, když zde občané zůstávají a přicházejí noví. Proto chceme, aby riziko záplav či informace o problémech s pojištěním neodrazovaly lidi od záměru se sem stěhovat. Nebylo by dobře, aby se rozvoj města těmito problémy zpomaloval,“ dodal Maleček.