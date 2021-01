Seniorům pomůžou s registrací na očkování proti covidu asistenční linky

„Musíme seniorům v tomto věku co nejvíce zjednodušit přístup k očkování. V první řadě se s prosbou o pomoc obracíme na rodiny. Na všechny, kteří se orientují na internetu a zvládnou své babičky a dědečky do systému zaregistrovat a poté jim i zarezervovat termín a místo očkování. Pokud ale na to zůstanou senioři sami, chceme jim co nejvíce pomoci. Proto kromě státní informační linky 1221 zřizujeme krajskou asistenční linku,“ vysvětlil hejtman Petr Kulhánek.

Operátoři na lince podle hejtmana odpoví na základní dotazy k vakcinaci a pomohou buď volajícího navést, aby registraci provedl sám, nebo jej mohou přímo zaregistrovat a upřesnit další postup.



Krajská asistenční linka má telefonní číslo 607 600 017 a bude v provozu denně od 8 do 18 hodin.



Kam zavolat pro pomoc seniorům s registrací krajská linka

607 600 017, denně od 8 do 18 hodin

607 600 017, denně od 8 do 18 hodin Cheb

778 714 830 nebo 778 714 831, od pondělí do pátku v době od 8 do 16 hodin

778 714 830 nebo 778 714 831, od pondělí do pátku v době od 8 do 16 hodin Karlovy Vary

607 038 759, v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 15 hodin a v pátek od 8 do 14 hodin

S pomocí pro seniory, kteří mají zájem o očkování, přichází také město Cheb. To vytvořilo centrum pomoci v místní knihovně. Se zapsáním do centrálního rezervačního systému tak dříve narozeným pomohou pracovníci chebské knihovny. „Důležité je vědět, že v den registrace musí zájemce dovršit věku osmdesáti let. Jinak systém registraci neumožní,“ upozornila mluvčí chebské radnice Simona Liptáková.

Radnici vedlo ke zřízení vlastního centra na pomoc seniorům zjištění, že ne každý starší člověk ovládá práci s počítačem nebo se orientuje na internetu. Pro mnohé je obtížné i vyplnění rezervačního formuláře.

„Mnozí navíc nemají ve svém okolí nikoho blízkého, kdo by jim s tím pomohl. Proto jsme se rozhodli našim seniorům tuto práci ulehčit, a ulevit tak pracovníkům registračních center i obvodním lékařům. S administrativou jim budou nápomocni pracovníci Městské knihovny v Chebu, jejíž provoz je nyní omezen. Dohodli jsme se na tom s ředitelkou knihovny Martinou Kuželovou,“ sdělil starosta Antonín Jalovec.

Do centra v knihovně je možné se dovolat na telefonních číslech 778 714 830 nebo 778 714 831, a to od pondělí do pátku v době od 8 do 16 hodin.

Jak upřesnila Simona Liptáková, s registrací není třeba spěchat. Systém, který byl spuštěn dnes, se bude v následujících dnech dolaďovat tak, aby nedocházelo k přetížení webového portálu i asistenčních linek.

Pomoc seniorům nabízí i krajské město Karlovy Vary. Lidé se mohou obrátit na linku Senior Pointu 607 038 759, a to v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 15 hodin a v pátek od 8 do 14 hodin.

Registrace ano, termín očkování zatím ne

Objevily se ale i první potíže. Lidé na Facebooku hlásí, že po časné dnešní registraci neměli možnost okamžitě získat v nemocnici i termín očkování. „Chyba není na naší straně, systém se zabíhá a všechno se ladí. Je třeba se obrnit trpělivostí,“ řekl mluvčí krajské nemocnice Vladislav Podracký.

Uvolněný zastupitel Karlovarského kraje pro oblast zdravotnictví a lékař Josef März ještě doplnil, že dodávky vakcín je možné ovlivnit jen žádostmi o navýšení jejich počtu.

„A to jsme učinili. Jinak objem dávek rozděluje stát. Bude-li více vakcín, využijeme je a proočkujeme maximum lidí. Postupně otevíráme sloty i pro seniory starší 80 let, ale musíme zároveň pokračovat ve vakcinaci prioritních skupin zdravotníků a pobytových sociálních služeb. Vakcíny se snažíme distribuovat rovnoměrně,“ dodal Josef März.