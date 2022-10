Stopka pro vyšší halu i stezku v korunách, nová vedení radnic je nechtějí

Řešení případného zvýšení větší ze dvou hal v průmyslovém areálu někdejší Škody Ostrov se dostalo do programového prohlášení nově vzniklé koalice, kterou vedle vítězného ANO tvoří ještě Místní, sdružení Ostrov, můj domov a Unie pro sport a zdraví.

Nová vláda v rámci svých priorit chce v tomto ohledu řešit změnu územního plánu vedoucí k nesouhlasu s navýšením výšky výstavby v průmyslové zóně Sever na základě odborných posudků.

Potvrdil to Pavel Čekan (Místní), který se po ustavujícím zasedání nového zastupitelstva ujme funkce neuvolněného místostarosty Ostrova. „Pro koaličního partnera, hnutí Ostrov, můj domov, je otázka haly nosným tématem,“ vysvětlil Čekan jeden z důvodů, proč se výška haly objevila v prioritách nové vlády.

Čekan předpokládá, že i v řadách opozičních zastupitelů se najdou lidé, kteří nebudou souhlasit se zvýšením stavby.

Změna územního plánu se týká větší z hal v areálu Panattoni. Ta měla mít podle původního záměru výšku 12,5 metru, investor však prosazoval její zvýšení až na 22 metrů.

To by podle Pavla Sovičky, ředitele společnosti Panattoni pro Českou a Slovenskou republiku, otevíralo příležitost pro investory, kteří by mohli nabídnout nejmodernější technologie pro automatizaci provozu.

Letos v únoru se v Ostrově k tomuto problému uskutečnilo referendum. Většina z 2 432 lidí hlasovala proti zvýšení stavby. Referendum však nebylo pro radnici závazné. Nezúčastnilo se jej totiž alespoň 35 procent oprávněných voličů.

Druhé hlasování o stezce v korunách odložili

Pro město závazným verdiktem naopak skončilo před rokem referendum v Jáchymově. Více než 600 místních se v něm vyslovilo proti záměru radnice prodat pozemky v sousedství Klínovce pro výstavbu stezky v korunách stromů, takzvaného Skywalku. K urnám přišlo více než 54 procent oprávněných voličů.

V březnu letošního roku ovšem vedení města znovu otevřelo otázku referenda. Lidé měli hlasovat ne už o prodeji, ale o pronájmu pozemků na 50 let. Původně se měli obyvatelé města k této možnosti vyjádřit 22. dubna, nakonec ale padlo rozhodnutí vyhlásit referendum až po komunálních volbách.

V těch ovšem starosta města a zastánce výstavby Skywalku Bronislav Grulich neuspěl. Do vedení města se tak dostanou zástupci doposud opozičních uskupení Jáchymov v obrazech a Náš Jáchymov. Nová koalice nemá v plánu druhý plebiscit k výstavbě vypisovat. „Respektovat výsledky prvního referenda bylo ostatně jednou z podmínek koaliční smlouvy,“ podotkla Lada Baraneik.

Ta stála v čele uskupení Náš Jáchymov a měla by se stát jáchymovskou místostarostkou. Do starostovského křesla pak usedne lídr kandidátky Jáchymov v obrazech Michal Baláž. Současný starosta Bronislav Grulich se do zastupitelstva vůbec nedostal.