Další odklad. Verdikt o Skywalku padne v Jáchymově až po volbách

„Do konce nouzového stavu referendum uspořádat nelze. A pak přijdou prázdniny, kdy by jeho konání rovněž nebylo košer. Všichni ti, které problematika zajímá, by nemuseli přijít a výsledky referenda by mohly být snadno napadnutelné,“ konstatoval jáchymovský starosta Bronislav Grulich.

I proto se referendum uskuteční až po letošních komunálních volbách. Vyhlásit by jej podle Grulicha mělo už nové vedení města. „Současná koalice výstavbu Skywalku podporuje. Nevím ale, jak bude situace vypadat po volbách. I kdybychom našli nějaký termín před nimi, nové vedení by výsledek nemuselo chtít,“ doplnil jáchymovský starosta.

Zároveň řekl, že současné vedení nechce termín druhého referenda spojovat s komunálními volbami. „Pokud ale na radnici zůstaneme i po nich, a investor neztratí zájem, referendum znovu oprášíme,“ dodal.

Posun termínu na dobu po komunálních volbách kvitují i opoziční zastupitelé. Ti projekt výstavby stezky v oblacích od samého počátku kritizují. Byli také iniciátory prvního referenda. „Otázkou ovšem zůstává, jestli je důvod druhé referendum vůbec vyhlašovat,“ upozornila Lada Baranek Lapinová.

Naráží na fakt, že v historicky prvním referendu, které se uskutečnilo v termínu posledních parlamentních voleb, se už Jáchymováci k záměru výstavby Skywalku vyjádřili. Tehdy většinou hlasů nepodpořili návrh prodeje pozemků pro výstavbu této atrakce. K urnám tehdy přišlo více než 54 procent oprávněných voličů. Hlas proti prodeji odevzdalo 601 lidí, referendum tak mělo být pro město závazné.

Referendum podruhé

Iniciativa pro druhé referendum pak vzešla přímo z jáchymovské radnice. Je rozdílné v tom, že se v něm obyvatelé města nebudou vyjadřovat k prodeji, ale pronájmu pozemků pro výstavbu stezky v oblacích.

„Z vyjádření občanů i některých opozičních zastupitelů jsem vyrozuměl, že mnozí nemají problém ani tak se Skywalkem, jako spíš s prodejem pozemků a cenou za ně,“ vysvětloval jáchymovský starosta na zasedání zastupitelstva, na němž jeho členové druhé referendum odsouhlasili.

Podle nového návrhu, který investor výstavby předložil letos v únoru, by do městské kasy provozovatel Skywalku ročně odváděl 2,23 milionu korun za pronájem všech dotčených pozemků s tím, že by tato částka byla každoročně valorizována o inflaci. Smlouva o pronájmu by měla trvat 50 let.

„Město potřebuje další zdroje peněz. Pronájem pozemků je nejjednodušší. Byla by to jistota,“ řekl letos v březnu Grulich. Vedení města tehdy deklarovalo, že výsledky druhého referenda bude akceptovat, i kdyby nebyly pro město závazné.

Původně se měly volební místnosti otevřít 22. dubna. Už v březnu ale vláda avizovala možnost, že prodlouží kvůli uprchlické krizi z Ukrajiny nouzový stav, termín referenda tak město posunulo na 20. květen. Ani v tomto termínu se kvůli stejnému problému plebiscit uskutečnit nemohl, radnice neuspěla ani s 3. červnem. Aktuální nouzový stav by měl skončit 30. června.