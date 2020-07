Chodov chce referendum o obchoďáku, lidé nákupní centrum zatím moc nechtějí

Zatím se obyvatelé staví ke stavbě obchodního domu spíše negativně. I proto město chce, aby o záměru, který se na stůl radních vrátil po třech letech, sami rozhodli.



Investoři se na město obrátili již v roce 2017. „Nabídli nám tehdy možnost výstavby obchodního centra na prázdném pozemku mezi ulicemi Dvořákova, U Porcelánky a ČSO. Tedy na louce pod bývalou restaurací Dukla,“ informoval chodovský starosta Patrik Pizinger na svém facebookovém profilu.

Tehdy se k návrhu vyjádřila negativně část obyvatel města, zejména lidé, kteří bydlí v této lokalitě. Radnice proto od záměru upustila. „Projekt je však na našem stole znovu a po důkladném zvážení považuji za nejlepší, aby o něm rozhodli všichni Chodováci,“ naznačil Pizinger.

Důvodem je fakt, že by výstavba nového obchodního centra znamenala největší zábor zelené plochy za poslední dvě desítky let. „V dnešní době, kdy se řeší každý strom a každá další betonová plocha zvyšuje teplotu ve městech, je to něco, co musíme brát vážně,“ konstatoval Pizinger.

Za nejdůležitější aspekt považuje fakt, že výstavba obchodního centra nebyla součástí předvolební debaty, a nikdo z občanů se tak k tomu nemohl vyjádřit. „Zatímco o výstavbě nové knihovny nebo velké přestavbě školy v ulici Dukelských hrdinů jsme před volbami hovořili, a místní tak dobře věděli, co plánujeme, zde je situace úplně jiná,“ vysvětlil Pizinger.

Jeho příspěvek na sociální síti strhl lavinu názorů mezi obyvateli Chodova. Vesměs se staví proti záměru vybudovat nové obchodní centrum.

„Se stavbou nesouhlasím, představuji si lepší využití. Park, hřiště například jako u DDM. A tu ohyzdnou věc jménem Dukla bych zbourala jako první,“ míní například jedna z diskutujících.

Podporu veřejnosti získal i samotný záměr vypsat referendum. Místní chtějí o svém městě rozhodovat aktivněji. Starosta Pizinger považuje referendum i za jakousi zkoušku zájmu obyvatel města. „Pokud se tento nástroj ukáže jako funkční, proč ho nepoužívat častěji?“ naznačil.

Podle jeho názoru by záměr vypsat referendum měl na úterním mimořádném zastupitelstvu projít. V takovém případě se bude konat společně s krajskými volbami v říjnu letošního roku.

Vedení města přislíbilo poskytnout všechny informace, aby se lidé mohli zodpovědně rozhodnout. „Výsledky referenda pro nás budou bernou mincí,“ dodal Patrik Pizinger.