Ztrátové Alžbětiny lázně chce převzít Hilton. Vary zatím nevědí, zda objekt prodají

Odpovědi na otázku, zda město objekt prodá či pronajme, se ale zastupitelé nedočkali. To bude náplní dalších jednání. „Hilton určitě nebude rekonstrukci Alžbětiných lázní platit. Nejběžnějším modelem rozšiřování hotelové sítě je, že opravu zaplatí investor a řetězec pak zařízení provozuje. Město asi na takovou investici nebude mít peníze,“ naznačil Longa.

„Podle studie Vysoké školy ekonomické by rekonstrukce přišla na 1,2 miliardy korun. A to nevíme, jestli by to vyhovovalo potřebám Hiltonu. Na takovou akci nemáme prostředky,“ uvedla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová. „Jak budou vypadat konečné vztahy, je otázkou jednání. Jsme schopni přinést řešení na jakoukoliv alternativu,“ doplnil Longa.

Lázeňská péče v objektu je nenahraditelná

Zájem řetězce Hilton nicméně Andrea Pfeffer Ferklová vnímá jako důkaz toho, že jsou Karlovy Vary zajímavou lokalitou. Kritici záměru poukazují na fakt, že město přijde o poslední lázeňský objekt v jeho majetku. „Část péče dostupné v Alžbětiných lázních je ambulantní. Ta je nenahraditelná a těžko přesunutelná jinam,“ uvedl fyzioterapeut lázní Petr Šťastný.

Tomáš Longa nicméně zdůraznil, že Hilton chce zachovat v objektu lázně. „Byla by chyba nevyužít přírodního léčivého zdroje,“ podotkl s tím, že ceny pro veřejnost budou sice tržní, ale ne nesmyslné. Alžbětiny lázně jsou dlouhodobě ve ztrátě. Město je mimo základní kapitál ročně dotuje dvaceti miliony korun na mandatorní výdaje.

„K 31. prosinci loňského roku byla ztráta 130 milionů korun, na konci toho letošního se dostaneme ke 160 milionům,“ upozornil náměstek primátorky Miroslav Vaněk. Nutné investice do objektu se podle něj pohybují kolem sta milionů korun. „Ale i kdybychom tyto prostředky jako město investovali, není to zárukou, že ztráty nebudou pokračovat,“ doplnil náměstek.

Informace o pokračování jednání s řetězcem Hilton mají radní zastupitelům předložit na jejich zasedání 23. ledna příštího roku.