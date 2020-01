Radnice sžíraná dřevomorkou se vyprázdní, její obnova může začít

Jakmile budovu opustí poslední dokument, začne se intenzivně pracovat na přípravách zásadní rekonstrukce, která má za cíl budovu z 19. století zachránit.



„Koncem loňského roku se nám podařilo zajistit náhradní prostory pro zbývající úředníky. Odbor živnostenský a životního prostředí, stavební úřad, matrika a podatelna se přestěhují do administrativní budovy kousek nad nádražím. Vejdou se sem všichni. Pamětníci si jistě vzpomenou, že tady bývala prodejna Tuzexu,“ uvedl mariánskolázeňský starosta Martin Kalina.

Podle jeho slov už se vedení radnice dohodlo s majitelem na ceně za pronájem, navíc je budova zkolaudovaná pro kanceláře, takže stavební úpravy budou minimální. „Nanejvýš se ve velkých místnostech udělají nějaké přepážky, aby měli lidé při jednáních trochu soukromí. Navíc podle mých propočtů zde zbyde celé jedno patro k dalšímu využití nebo jako rezerva pro případ potřeby,“ řekl Kalina.

Jak potvrdil tajemník Miroslav Jašíček, nová adresa úřadu bude v Příčné ulici 647/3. „Bude ale nutné vyřešit spojení s dalšími odbory, zejména co se týče papírových dokumentů. Na místo se přestěhuje i podatelna a lokalita nádraží přece jen není v docházkové vzdálenosti například od Tereziánu, kde sídlí velká část úředníků a vedení radnice,“ nastínil Jašíček.

Na opravu si město bude muset vzít úvěr u banky

Oprava staré radnice bude nákladná. První propočty ukazují, že bude stát kolem čtvrt miliardy korun. Přesnou částku řekne až projektová dokumentace, na které by letos měli odborníci začít pracovat. Město si na opravy chce vzít půjčku.

„Je jasné, že v současnosti nemáme šanci získat na rekonstrukci radnice nějaké velké dotační peníze. A náš fond rezerv na to zdaleka nestačí. Budeme muset jednat s bankami o podmínkách úvěru,“ konstatoval starosta Kalina.

Podle jeho slov se má radnice po rekonstrukci proměnit na společenské centrum, které by si na provoz mělo vydělat. „Namísto stávající zasedací místnosti bychom zde chtěli mít velký sál, kde by se kromě zastupitelstev pořádaly konference, zábavy, plesy a jiné společenské události. Kromě toho myslíme na bistro, restauraci, veřejný prostor nebo coworkingové pracoviště,“ pokračoval starosta.

Je také otázkou, zda se do opravené radnice všichni úředníci vrátí. Podle starosty se totiž ukazuje, že některé lokality, kde úřad nově působí, jsou zejména pro hojně navštěvované odbory vhodnější.

Poslední rekonstrukce před šedesáti lety, praskají stropy

„Chystáme se vypsat veřejnou soutěž na dodavatele projektové dokumentace. Její zpracování by mělo trvat přibližně rok. Další čas zaberou nutné administrativní záležitosti včetně vyjádření dotčených orgánů a správců sítí. Pokud to půjde dobře, pevně doufám, že ještě před koncem tohoto volebního období začneme s vlastní stavbou. Ta by měla trvat přibližně dva roky,“ dodal starosta Kalina.

Městská radnice pochází z 19. století. Je navržena ve velkorysém stylu, místnosti mají vysoké stropy, což zvyšuje náklady na vytápění a zhoršuje využitelnost prostoru. V 60. letech minulého století prošla rekonstrukcí vnitřního traktu.

Od té doby k zásadnějším opravám nedošlo, přestože se o neuspokojivém stavu budovy ví už dlouho. Před nedávnem dokonce začaly v části objektu praskat stropy, které bylo nutné podepřít. Zastupitelé se poté rozhodli, že historickou radnici opraví. To ale znamená pro úředníky i obyvatele města několikaleté provizorium, kdy budou jednotlivé odbory a úřady fungovat na adresách rozmístěných po městě.