Z brownfieldů i na zelené louce vznikají nové moderní průmyslové zóny

Vedle projektů v Chebu skupina dokončila první budovu v novém průmyslovém areálu v Ostrově. „Pokud se ohlédnu zpět, vidím, že v Karlovarském kraji jsme odstartovali strategii vytvořit z často opomíjených lokalit úspěšné průmyslové zóny lákající firmy a investory, a které zajišťují pro jejich podnikání potřebnou infrastrukturu,“ řekl Milan Kratina, CEO Accolade.

Park namísto Škody Ostrov

Doplnil, že nyní patří do portfolia Accolade v regionu osm dokončených objektů s tuctem nájemců. Hlavní činnost skupiny se dosud soustředila kolem Chebu, kde jsou tři průmyslové parky. Aktuálně Accolade rozšiřuje svou působnost i do Ostrova. Tady počítá se dvěma novými areály a jejich hodnota bude téměř šest miliard korun.

Park v Ostrově vznikl revitalizací prostoru po závodu Škoda Ostrov. Po svém dokončení se bude skládat ze dvou hal o celkové ploše kolem 120 tisíc metrů čtverečních. První budova byla nedávno dokončena a pronajata, druhá je v přípravné fázi. „Regenerace brownfieldů nás baví, máme tak možnost ze staré infrastruktury vytvářet novou,“ podotkl Kratina.

Dalších tisíc nových míst

Poznamenal, že to, co z různých důvodů již neobstálo, nahrazuje skupina vitálními společnostmi. „Takovými, které se dokážou prosadit i v extrémně nejisté a nepředvídatelné době,“ doplnil Kratina. Hodnota parku po dokončení bude přes 4,5 miliardy korun. Ve druhém areálu v Ostrově aktuálně Accolade připravuje první budovu určenou pro výrobu.

Prvenství ovšem drží Cheb. Zde se aktuálně buduje přibližně 300 tisíc metrů čtverečních nových průmyslových ploch. Do dvou let tu má vzniknout největší distribuční centrum v zemi o rekordních 233 tisících metrech čtverečních plochy pro světovou módní značku. Do regionu přinese další více než tisícovku nových pracovních míst.

Teď se staví v Okrouhlé

Další primát patří parku Cheb South, který vznikl na místě bývalých strojíren. Jedna z jeho hal byla v době svého dokončení před třemi lety oceněna jako nejekologičtější budova tohoto typu na světě. Atraktivní průmyslová lokalita přilákala i úspěšnou značku ShipMonk. Mezi další aktuálně dokončený projekt patří objekt pro online prodejce automobilových dílů Autodoc.

„Ve výstavbě je areál v Okrouhlé, park Cheb East, který do budoucna nabídne asi 80 tisíc metrů čtverečních. Svými parametry krajskou infrastrukturu rozšíří,“ poznamenal Kratina. Skupina Accolade plánuje rozšířit své portfolio o dalších zhruba 180 tisíc metrů čtverečních průmyslových a výrobních ploch v hodnotě přibližně 5,4 miliardy korun.

Podpora Chebu i festivalu

„Podařilo se nám přispět k vytvoření bezmála dvou tisíc nových pracovních míst. Vznikala i díky přeměně brownfieldů v nové průmyslové zóny. Vzrostla úroveň mezd, což pozitivně ovlivnilo i životní úroveň a kvalitu životů místních obyvatel. Mají větší možnost výběru, na jaké pozici a za jakých podmínek chtějí pracovat,“ konstatoval Kratina.

Accolade pomáhá v rozvoji i Chebu. Za pozemky zaplatila zhruba 203 milionů korun (bez DPH), na dani z nemovitosti jen v Chebu téměř 30 milionů. Podílí se na provozu a rozvoji místní infrastruktury, podporuje kulturní, sportovní i společenské akce. Spolupracuje s divadlem, s hospicem sv. Jiří či s organizací Joker. Letos je skupina pošesté partnerem Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.