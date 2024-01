Nová úpravna silikonu v Bohaticích nabídne lidem desítky pracovních míst

„Nový závod v Karlových Varech bude velmi důležitý pro naše silikonové aktivity na starém kontinentu. Dává nám totiž možnost dále optimalizovat výrobní procesy a posílit flexibilitu naší sítě pro výrobu silikonu v Evropě,“ řekl k chystané stavbě haly Thomas Koini, prezident společnosti Wacker Silicones, Wacker Chemia AG.

Firma se zaměřuje na výrobu pro použití na řadě rychle rostoucích trhů včetně fotovoltaiky, elektroniky, automobilového průmyslu nebo obnovitelných zdrojů energie. V Karlových Varech se bude zabývat úpravou silikonových směsí pro další zpracování do finálních produktů, jako jsou izolační prvky pro baterie elektromobilů a silikony pro lékařské a zdravotnické využití. Pro Wacker bude karlovarský podnik druhým v České republice. Od roku 2007 působí v Plzni.

V Karlových Varech poprvé

Podle Koiniho budou mít zákazníci společnosti z karlovarských produktů velký prospěch. „Silikony se staly nepostradatelnými materiály pro zásadní oblasti, jako je elektromobilita, obnovitelné zdroje energií a rozšiřování energetických sítí. Na míru vyráběné silikonové elastomery jsou potřebné všude tam, kde konvenční materiály nemohou plnit stále rostoucí požadavky průmyslových odvětví,“ doplnil prezident společnosti Wacker.

Pro investora výstavby nové haly, společnost Accolade, není Karlovarský kraj neznámým regionem. „Byl jednou z lokalit, v nichž jsme začínali s investicemi do výstavby průmyslových areálů,“ potvrdil výkonný ředitel Milan Kratina. Ale v samotných Karlových Varech investor ještě v tomto ohledu nepůsobil. „Je to tedy náš první počin,“ podotkl Kratina s tím, že jednání s firmou Wacker trvala několik let.

Možnost pro absolventy

Podle Kláry Sobotkové, regionální ředitelky pro rozvoj ve společnosti Panattoni, která bude halu stavět, je velkou devízou lokality v Bohaticích její výborné napojení na silniční i železniční síť. Snadný přístup k dálnici D6 i blízkost vlakového nádraží usnadní logistiku budoucího fungování výroby.

Představitelé kraje i města pak kvitují vznik nových pracovních míst. „Dobrou zprávou je, že zde ve vyšší míře naleznou uplatnění lidé se středoškolským i vysokoškolským vzděláním, což náš kraj opět posouvá v možnostech uplatnění absolventů,“ řekl k záměru společnosti Wacker hejtman Petr Kulhánek.

Místo silnice jen osvětlení

Možnost najít pracovní uplatnění vyzdvihla i primátorka Andrea Pfeffer Ferklová. V projektu ale vidí i další pozitiva. „Vítáme záměr vybudovat zde nikoliv logistickou halu, ale výrobní provoz s vyšší přidanou hodnotou,“ konstatovala primátorka a zdůraznila, že město dlouhodobě podporuje podnikatelské příležitosti.

Karlovy Vary se původně zavázaly, že vybudují komunikace k chystanému areálu za 30 milionů korun. Dodatkem ke smlouvě s Accolade se ovšem město od tohoto závazku osvobozuje kvůli obavám investora, že by kvůli veřejné soutěži mohlo dojít k nedodržení termínu. Město tak nakonec vybuduje v lokalitě pouze veřejné osvětlení. To přijde rozpočet na šest milionů korun.