Z ostudy náměstí v Hranicích chce obec vytvořit dům plný služeb

Ve velkoryse zrekonstruovaném objektu by měla působit knihovna, infocentrum a kavárna. Neměl by tu chybět výstavní prostor a v podkroví ubytovací kapacity. Studie z dílny architekta Petra Kostnera už je hotová, nyní se pracuje na projektové dokumentaci.



„Celý prostor by měl sloužit pro setkávání obyvatel i turistů napříč generacemi,“ uvedl hranický starosta Daniel Mašlár. Ten je přesvědčený, že proměna zanedbaného objektu se autorovi studie povedla na výbornou a že nově opravený dům celé náměstí, které rovněž před nedávnem prošlo významnou proměnou a stalo se moderní odpočinkovou zónou, zásadně oživí.

„Původně se mluvilo o tom, že by v objektu s číslem popisným 666 vyrostla nová radnice. Na tento projekt už máme stavební povolení, ale ukázalo se, že by to bylo velmi nákladné a navíc by to obyvatelům města nic zásadního nepřineslo. Nyní zastupitelé schválili studii, která mění koncept využití na knihovnu a doplňkové služby,“ řekl starosta Mašlár.

Pro Hranické je v současnosti oprava domu na náměstí prioritou. „Když se lidí zeptám, co jim tu chybí, je to jednoznačně restaurace či kavárna. Potřebují místo, kde si mohou společně posedět a popovídat si,“ vysvětlil důvod změny starosta.

Radnice v té souvislosti vyhlíží dotace, které by jí mohly při náročné rekonstrukci pomoci. „Například jsou dotace na občanskou vybavenost, tedy na knihovnu, ale i třeba na rozvoj turismu. V podkroví totiž plánujeme kromě bytu správce vybudovat i dva pokoje hotelového typu, které by mohli využít právě návštěvníci města,“ nastínil starosta.

Ovšem i v případě, že na dotace nedosáhnou, chtějí se v Hranicích do oprav pustit. „Jednak je dům kaňka na tváři zrekonstruovaného náměstí a navíc máme pěkný projekt. Nabídne služby, které v Hranicích chybí. Má potenciál město pozvednout,“ naznačil starosta Mašlár.

Předběžné náklady se pohybují od 15 do 20 milionů korun. Přesnější částku prozradí hotová stavební dokumentace. Za kolik se dům následně skutečně opraví, bude záležet na výsledku výběrového řízení na zhotovitele. Tendr město plánuje vypsat hned, jakmile to bude možné. Součástí projektu jsou rovněž úpravy okolí. Podle architekta by měl dům dotvořit centrum města a prorůst s náměstím, od něhož jej nyní odděluje komunikace.

Dům číslo 666 na náměstí v Hranicích je nevyužívaný už řadu let. V roce 2014 jej město vydražilo, krátce poté se propadla střecha. „Nyní je stavba provizorně zajištěna a připravena na rekonstrukci. Pokud vše půjde dobře, mohli bychom s opravami začít možná už v horizontu dvou let,“ dodal starosta Daniel Mašlár.