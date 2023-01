Projekt Brána do nitra země chce přilákat do příhraničí další turisty

V rámci přeshraničního projektu se spojily Františkovy Lázně, Cheb a německý Fichtelberg. Chtějí své unikáty společně obnovit, propagovat a přiblížit lidem. Na německé straně se podařilo otevřít a zpřístupnit historický železnorudný důl, Chebští přeměnili zarostlý prostor u bývalé plovárny na levém břehu nádrže Skalka na Goethův naučný lesopark.

Národní přírodní rezervace Soos získala moderní návštěvnické centrum, došlo i na zpřístupnění podzemí jedné z nejmladších sopek střední Evropy, Komorní hůrky. Štolu je už možné po předchozí domluvě navštívit. Vznikne zde ještě návštěvnické centrum za zhruba milion korun a malé parkoviště.

„Chtěli jsme vytvořit takové podmínky, abychom mohli vstoupit do historických štol, které v Komorní hůrce byly. Jejich vznik inicioval Goethe kvůli vědeckému bádání před nějakými sto sedmdesáti lety. Zbývá ještě doplnit osvětlení a chceme také trochu upravit schody uvnitř, ale jinak je téměř vše připraveno, aby se tam mohli lidé pohybovat v bezpečí. Samozřejmě, že jakmile prohlídky oficiálně začnou, dostanou návštěvníci i ochranné pomůcky. Přece jen se budou pohybovat v důlním prostoru,“ řekl seismolog Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky Milan Brož.

Doplnil, že chodba pod Komorní hůrkou je dlouhá přibližně tři desítky metrů a klesá až do hloubky patnácti metrů. Městské muzeum Františkovy Lázně připravuje pro zájemce o prohlídku podzemí rezervační systém.

„Lidé si budou moci zarezervovat prohlídku na konkrétní den a hodinu,“ upřesnil místostarosta Františkových Lázní Otakar Skala.

U bývalé plovárny je i kouzelný les

V rámci projektu vzniká i animovaný průvodce po zajímavých místech regionu. „Chtěli bychom motivovat lázeňské hosty, aby vyrazili na výlety do blízkého okolí. Nejen na Komorní hůrku či Soos, ale třeba na hrad Seeberg, zámek Kynžvart nebo magická místa, o nichž se toho příliš neví. Rádi bychom ještě víc zviditelnili chebský region,“ poznamenal Milan Brož. Doplnil, že pozvánku pro návštěvníky v podobě prezentací chystají děti z Geofyzikálního centra při Základní škole ve Skalné.

Jak uvedl chebský místostarosta Michal Pospíšil, v Chebu se díky přeshraniční spolupráci podařilo upravit oblast okolo bývalé plovárny. Vznikla tu nová síť cest, nechybí parkové úpravy či lávka přes strž. Lidé zde najdou například bludiště nebo kouzelný les, který vyzdobili svými díly žáci chebských škol. Naučná stezka připomene historii i některé přírodní zajímavosti regionu.

„Zájem o území podél řeky Ohře, které je spojnicí mezi Chebem a Františkovými Lázněmi, výrazně vzrostl,“ informoval Pospíšil. Důkazem může být snaha o znovuoživení pramene Oharky. O jeho obnovu si lidé řekli v rámci participativního rozpočtu.

Města spolupracují s Fichtelbergem

Přeshraniční projekt pomohl rovněž vylepšit návštěvnické zázemí přírodní rezervace Soos. V jeho sousedství vznikl menší geopark, kde se návštěvníci dozví zajímavosti o podloží Chebské pánve. To, co se skrývá v podzemí, si mohou prohlédnout a jednotlivé vzorky i osahat. Poznat region pomohou i pracovní listy pro žáky českých i německých škol.

V rámci projektu spolupracují česká města s německým Fichtelbergem, kde se podařilo zpřístupnit pro veřejnost historický železorudný důl.

„Město Fichtelberg je plné historie, a my bychom ji chtěli návštěvníkům co nejvíce přiblížit. Jsme ale malé město a bez spolupráce s českými partnery, která byla výtečná, bychom to nezvládli. Těším se na další společné projekty,“ dodal starosta města Fichtelberg Sebastian Voit.