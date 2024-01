V záchranné stanici otevřeli zvířecí „babybox“, prvním nalezencem byl netopýr

„Poté, co nálezce zvíře uloží dovnitř boxu, stačí pouze poslat zprávu na číslo záchranné stanice 731 824 390, a my se o nového zvířecího pacienta co nejdříve postaráme,“ informovala Markéta Hrušková, která se v záchranné stanici zvířatům v nouzi věnuje. Ujistila, že i pokud lidé zprávu nepošlou, nezůstane zvíře dlouho bez pomoci.

První byl netopýr

„Box je pod kamerovým dohledem a je na frekventovaném místě, kudy za den několikrát procházíme. Proto nehrozí, že bychom si přírůstku nevšimli, že bychom na něj zapomněli. Box ovšem neslouží pro odkládání psů, koček a dalších domácích zvířat. Těm se věnovat nemůžeme, nemáme na ně ani vybavení a ani kapacitu,“ vysvětlila Markéta Hrušková.

Doplnila, že první křest už má animal box za sebou. Pobyt v novém zařízení si vyzkoušel probuzený netopýr. „Nálezkyně přijela na Soos v době, kdy tu nikdo nebyl. Proto netopýra uložila do boxu. Chvilku tu na mě musel počkat. Ale poté, co jsem ho přidala do skupinky netopýrů, kteří u nás čekají na jaro, hned zase usnul. Visí společně s ostatními v přepravce,“ podotkla.

Chebáček zůstane

Ta je v místnosti, kde je udržovaná teplota vhodná pro hibernaci netopýrů. K dispozici tu je voda a potrava, kdyby se náhodou probudili.

Dalším přijatým zvířetem byla káně s potlučenou nohou. V současnosti prochází úspěšnou rekonvalescencí, v dohledné době ji čeká vypuštění. Stejně jako dvě labutě, které se zde od podzimu léčily.

První měla problémy po silné ráně do hlavy, druhou přivezli strážníci. Byla vyhublá a dezorientovaná. „Oběma se daří dobře, jsou v pořádku a už tu jen tloustnou. Je na čase, aby se vrátily do přírody, podobně jako hýl, o kterého se také staráme. Naopak zůstane tu hendikepovaný čáp Chebáček, který už na hnízdě přišel o část nohy, když se zamotal do provazu,“ dodala Hrušková.