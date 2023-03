Tažení za čistou Ohři i Skalku pokračuje, Cheb plánuje další kanalizaci

„Po kanalizaci pro Skalku jsme se zaměřili i na kanalizaci v Tršnici, která svým způsobem tak trochu usnula. Proto jsme se sešli s vedením Chevaku, který zde provozuje vodovody a kanalizace, abychom se společně domluvili, jak v těchto záležitostech pokračovat,“ uvedl chebský starosta Jan Vrba.

Projekt kanalizace pro lidi v Tršnici město už začalo řešit v souvislosti s odkanalizováním pravého břehu přehrady Skalka. „Už víme, že bude třeba nějaké vícezdrojové financování. Požádali jsme představenstvo Chevaku, aby začalo jednat s Povodím Ohře o nějakých možnostech podpory, aby se Ohři dařilo vyčistit,“ říká starosta.

Kanalizace z Pomezí do Chebu je hotová

S dotacemi počítá město od ministerstva životního prostředí, Karlovarského kraje, část financí zřejmě zaplatí Chevak a majitelé nemovitostí, kterým se připojením na kanalizaci domy zhodnotí. „Doplníme hotovou studii kanalizace v Tršnici o nějakou etapizaci a možnosti dalšího financování, abychom záležitost dotáhli do konce,“ poznamenal starosta Vrba.

Co se týče přehrady Skalka, je výhodou, že byl před několika lety postaven tlakový přívod kanalizace z Pomezí do Chebu. Vede podél pravého břehu nádrže a kanalizace z osad se na něj může napojit. Přípojkou po dně přehrady by se daly odpadní vody odvést i z osady Bříza, která leží na protějším levém břehu.

Po kontrole volá i okolí přehrady Jesenice

S kvalitou vody má Skalka problémy už dlouhé roky. Ačkoli jde o nádrž, která by měla sloužit pro rekreaci, bývá Skalka mezi prvními vodními plochami v Karlovarském kraji, kde se v létě zhorší kvalita vody kvůli nekontrolovatelnému přemnožení sinic. Téměř každý rok pak hygienici vyhlašují doporučení na Skalce se nekoupat, nebo jej rovnou zakážou.

Radnice plánuje, že odbor životního prostředí bude důkladněji kontrolovat, jak je nakládáno s odpadními vodami. „Důrazné kontroly mohou zjistit, kolikrát za rok byla která žumpa vyvezena. Další oblastí pro zvýšenou kontrolní činnost by mohlo být i okolí přehrady Jesenice. I tady se potýkáme s problémem, že se kvalita vody rychle zhoršuje,“ dodal starosta Vrba.