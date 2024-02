Skály nad Mírovou se ujali odborníci a zkoušejí, jak zabránit rozpadu masivu

9:46

Skalní masiv nad Mírovou by do dvou let měl být bezúdržbový. Svah, který v současnosti chrání geosítě, totiž stále narušují náletové dřeviny. O jejich likvidaci se na základě dohody mezi Krajskou správou a údržbou silnic starají pracovníci společnosti Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary (LLPKV).