Do tajemství bublajících mofet proniknou návštěvníci Soos díky novým tabulím

„V prosklené skříňce u pokladny je seismograf, který zaznamenává aktuální zemětřesení. Lidé si mohou zkusit nějaké zemětřesení i sami vytvořit. Třeba tím, že v jeho blízkosti povyskočí. Hned uvidí, jak citlivý přístroj všechny otřesy zaznamenává,“ vypráví Vanda Déduchová, vedoucí přírodovědného oddělení Městského muzea Františkovy Lázně o fungování seismografu.

Dodává, že právě vytváření a měření lokálních otřesů se setkává se zájmem malých i velkých návštěvníků rezervace. Další novinkou bude naučná tabule se zajímavostmi o měření oxidu uhličitého. Ten v rezervaci ve velkém uniká z podloží. Je těžší než vzduch a drží se u země. Je nebezpečím zejména pro ptáky, kteří se sem přilétají napít. Někteří poté, co se jej nadýchali, nedokázali odletět.

Geopark představuje unikáty Chebské pánve

„Množství unikajícího oxidu uhličitého se bude měřit u mofetového pole ve spolupráci s Geofyzikálním ústavem Akademie věd ČR. Tento bezbarvý plyn lze pozorovat přímo v prohlubních naplněných řídkým bahnem a vodou, kde ve formě bublinek stoupá vzhůru. Říká se jim mofety a právě na jaře, kdy je všude nadbytek vody, je ideální příležitost vidět, jak jimi oxid uhličitý probublává,“ říká Déduchová.

Doplňuje, že na zdejším rybníku vyrostlo molo s lavičkou, která nabízí místo pro odpočinek a pozorování okolní přírody.

Hned v sousedství vstupního altánu je geopark představující unikáty, které Chebská pánev ukrývá pod povrchem, a také pohoří, která ji lemují. Jsou to například Smrčiny, Slavkovský les, Krušné hory či Český les.

Navštívit lze také záchrannou stanici zvířat

Pokračovat je možné do areálu záchranné stanice, kde upravili voliéry pro trvale hendikepované ptáky. Nový prostor má k dispozici i čáp, který jako mládě přišel o část nohy na domovském hnízdě v Chebu. Pohybuje se za pomoci protézy vytvořené na 3D tiskárně.

„Zimovaly tu i dvě labutě, z nichž jedna přišla o křídlo. Ty jsme na jaře vypustili na Ohři v areálu Krajinky. Obě se tu společně zdržují, jsou na sebe zvyklé, chodíme je sem kontrolovat. Rybníček ale prázdný dlouho nezůstal, máme zde nový přírůstek. Jde o přiotrávenou labuť, která by v přírodě nepřežila. Až se její stav zlepší, vypustíme ji do volné přírody,“ informuje Déduchová.

Zájemci, kteří by chtěli s péčí o zvířata pomoci, mohou poukázat libovolnou částku na transparentní účet stanice. Další možností je vybrané zvíře adoptovat a přispívat mu na krmivo a veterinární péči.

Navštívit rezervaci Soos, které se také přezdívá český Yellowstone, je možné denně od 9 do 17 hodin, od června do září až do 18 hodin. Vstup je povolen i se psy na vodítku.