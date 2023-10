Papoušek může být člověku přítelem, potřebuje však jeho blízkost a péči

I proto vznikl projekt Papoušci do škol a školek. Při něm Martin Procházka ukazuje dětem i dospělým, že chov takového domácího mazlíčka je velmi náročný koníček. A vysvětluje, proč by si papouška neměl pořizovat člověk, který nemá vhodné podmínky, odhodlání a také nějakého následovníka.

„Velcí papoušci se při správné péči dožívají padesáti i více let. Proto by měl být v rodině někdo, kdo péči případně převezme. Papoušek je na člověka fixovaný, protože mu nahrazuje společnost. Má inteligenci pětiletého dítěte a potřebuje blízkost a péči, včetně správné stravy. Když se domáhá pozornosti, dokáže být velmi hlučný, což bývá zejména v paneláku problém,“ vysvětluje Procházka.

Učit papouška, to chce trpělivost

Přitom se věnuje modrožlutému fešákovi z rodu Ara jménem Snoopy. Sedí na dřevěném bidýlku a občas se pěkně nahlas zapojuje do hovoru. Dokáže říct i pár slov. „Ale jen když se mu chce. Řekne třeba ahoj, čau nebo si brblá pro sebe. Jadrnější výrazy také zvládá. Myslím si, že možná zná i jejich význam, protože ví, kdy je použít. Třeba když mu něco nejde, tak si uleví,“ směje se Martin Procházka.

„Je to jako u psů. Za úplatek postupně udělají všechno. Ale u ptáků to trvá déle, protože než ho něco naučím, tak jsou to i tři měsíce,“ vysvětluje. O projektu adopcí začal přemýšlet v době, kdy se mu doma začali hromadit odložení papoušci. „První byl žako šedý Kuba. Majitel přišel s tím, že mu jsou dva roky a že neví, co má dělat, protože se mu v rodině objevila alergie. Teď jich tu je nějakých padesát,“ poznamenal chovatel.

Různé hračky ptáky zabaví

Další papoušky už nemá kam dát. „Proto všem říkám, že zprostředkujeme adopci. Spoustě papoušků už jsme tímto způsobem našli náhradní domov,“ konstatuje. Rodičům, kteří bojují s neodbytnými ratolestmi radí, ať přivedou děti na brigádu. Mohou si například vyzkoušet, jaké je to čistit voliéry, které musejí být skutečně odolné, aby je ptáci silnými zobáky nerozštípali. Levné není ani krmivo.

„Chodíme na jeřabiny, na šípky, na oříšky, sousedé k nám odkládají vánoční stromky, protože naši ptáci je rádi oštípávají. Lidé z okolí nosí jablka, za ty jsme rádi, jednu tašku máme na dvě krmení. Také pro papoušky vyrábíme různé hračky, aby se zabavili. Třeba ze dřevěných kostek děláme ptačí chrastítka. Výborné jsou rovněž zbytky hovězí kůže, s nimi si také vyhrají,“ vypráví chovatel.

Ptáčata cestovala v podprsence

Spolu se svou ženou Valerií Šumpíkovou už mají za sebou péči o tři čerstvě vylíhlá holátka kakadu růžového. „Vyklubala se ráno, ale samice z nich večer slezla. Tak jsme si pro ně s dcerou Barborou okamžitě jeli. Holka si ptáčata dala do podprsenky na holé tělo, aby je udržela v teple. Během 20 minut jsme v garáži vyrobili provizorní inkubátor. A i když každý říkal, že to nedáme, nakonec jsme odchovali dvě mláďata,“ řekl Procházka.

Poznamenal, že mu hodně pomohly vzpomínky na babičku, která doma v troubě zahřívala čerstvě vylíhlá kuřata. „Tady jsme ovšem ještě museli hlídat vlhkost. Dnes máme Fanny doma a zvykáme ji na lidi, protože s ní chceme v rámci projektu jezdit po školách. Druhý kakadu je v domě dětí v Sokolově, kde vedu chovatelský kroužek,“ dodal Martin Procházka.