Čapí hnízdo na komíně hrozilo zřícením, s jeho úpravou pomohl obří jeřáb

Konstrukci, kterou složitě vytvářely celé generace čápů bílých, museli rozrušit a rozebrat na malé kousky. Ty poté shazovali do plachet rozprostřených na střeše nákupního centra. „Byla to jedna z nejnáročnějších rekonstrukcí čapího hnízda, kterou jsem zažil,“ popsal situaci Karel Makoň ze Záchranné stanice živočichů Plzeň.

Jen malý kousek po kousku

Problém byl nejen ve výšce komína. Ten je obestavěný ze všech stran a stojí prakticky uprostřed budovy. „Nebylo, jak se k němu dostat. Složité byly i povětrnostní podmínky. Pofukoval ledový vítr a hnízdo bylo promrzlé na kost,“ uvedl Makoň. Akci dozoroval a za pomoci dronu a vysílačky mužům v hnízdě předával instrukce, jak při rozebírání postupovat.

„Dva chlapi se nejdříve v koši a pak jeden přímo na hnízdě téměř tři hodiny snažili ve větru a teplotě kolem nuly hnízdo opatrně rozebrat. Dolů mohli házet pouze drobné úlomky, aby nedošlo k poškození střechy,“ podotkl Makoň. Na komín se muži dostali jenom díky speciálnímu jeřábu. Běžná technika totiž na vrchol nedosáhla.

Práce za 150 tisíc korun

„Povolali jsme do Chebu jeden z největších jeřábů, které jsou dostupné. Přijel až z Kladna, rameno má dlouhé 60 metrů,“ řekl Tomáš Havlíček ze společnosti Baumax. Podle něj byly větve a další materiál, který čápi v průběhu let na hnízdo nanosili, slepené zmrzlým udusaným bahnem. To bylo třeba nejprve za pomoci různých nástrojů rozrušit a osekat.

Teprve pak se muži dostali k větvím zapleteným do sebe. Zbytek hnízda kolem půl metru vysoký následně zajistili proti sesuvu a zřícení. „Celková částka, již Baumax zaplatil za úpravu, byla kolem 150 tisíc korun. Spěchali jsme, protože do Chebu čápi přilétají už v únoru. A aby měli co největší komfort, údržbu jejich hnízda budeme dělat pravidelně,“ dodal Havlíček.

Přílet se čeká v únoru

„Čápi, kteří zde hnízdí, nezimují v Africe, ale v jižním Německu. Jakmile se začne trochu prodlužovat den, hned přiletí zpět domů. Proto se muselo na hnízdě pracovat nyní,“ vysvětlil Makoň. Doplnil, že v minulosti, kdy čápi hnízdili na stromech v otevřené krajině, by se tak rozměrné hnízdo už dávno sesunulo nebo by praskla větev, která jej nesla.

„Čápi se přizpůsobili změnám v krajině a začali hnízdit na lidských stavbách. Je proto na nás, abychom jednou za čas hnízdo upravili. Aby bylo možné zasáhnout do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha, kterým čáp bílý je, je třeba speciální povolení. A to my máme. Hnízdům se věnujeme pravidelně a máme s jejich úpravou zkušenosti,“ dodal.