V Sokolově pořádají příměstské tábory ve školách

Dostat děti na tábor? V Sokolově to letos nebyl problém. Vedle tradičních organizátorů letních dětských pobytů se do nabídky zapojily i místní školy. Už čtvrtým rokem pořádají tradiční příměstské tábory.

Letos poprvé začaly nabízet i tábory pobytové či výměnné. Děti se svými učiteli vyjely například do Libé u Chebu, na Bublavu, do Českého ráje nebo Jizerských hor.

„Sehnat volné místo na dětském táboře bývá složité. V Sokolově nabízí deset turnusů příměstských táborů dům dětí. Jenže zájem je mnohonásobně větší. Proto jsme se pokoušeli tu kapacitu nějak navýšit. Jenže jsme narazili na limity v podobě pedagogických pracovníků. Dům dětí jich prostě víc nemá,“ popsala problém Barbora Bardonová, vedoucí odboru finančního a školství sokolovského úřadu.

A tehdy přišla sokolovská starostka Renata Oulehlová s nápadem, že požádá ředitele sokolovských škol, zda by příměstské tábory také nechtěli začít organizovat.

Po skromných začátcích se zapojily všechny školy

„Poprvé se zapojily tuším jen dvě školy, letos to už byly všechny. Dohromady připravily 28 turnusů. Největší nabídku mají školy Rokycanova a Švabinského, kde se právě s příměstskými tábory začínalo. Tábory jsou většinou tématicky zaměřené, takže školy mají například běžecké, výtvarné, sportovní či turistické. Nechybí tábor věnovaný vědě a poznávání světa kolem nás,“ řekla Barbora Bardonová s tím, že až do letoška byly všechny tábory příměstské.

To znamená, že děti přicházely ráno a odpoledne odcházely domů. Letos poprvé však školy nabízely i tábory pobytové.

„Příměstské tábory jsou pro nás už tradicí. Letos jsme ale vyrazili trošku dál, do Českého ráje,“ konstatovala učitelka anglického jazyka ze základní školy Rokycanova Eliška Navrátilová. Ta na školních táborech oceňuje především to, že učitel má možnost své žáky poznat i z jiné stránky a v jiných situacích než jen při výuce.

Zajímavé zážitky

„Musím říct, že zážitky jsou to k nezaplacení. Samozřejmě, že je můžeme využít při výuce, ale důležité je i to, že pro spoustu dětí je to příležitost podívat se jinam. Někteří rodiče příliš necestují,“ uvedla Eliška Navrátilová, která podle svých slov s dětmi na tábory jezdí, protože se do školy těší.

„Samozřejmě si všichni potřebujeme po školním roce odpočinout. Ale já osobně mám na konci července už baterky nabité, takže odjet s dětmi na prázdniny mi problémy nedělá. A hlavně mne to baví,“ připustila učitelka, která po prázdninách převezme jako třídní děti z 8. B.

Školy na každý turnus příměstského tábora dostanou z městské pokladny příspěvek deset tisíc korun. „Jsou to peníze na dopravu, vstupy, případně na pomůcky, aby se tábor mohl uskutečnit. K tomu přidají další peníze rodiče. Účastnické poplatky jsou podobné jako v domě dětí. To proto, abychom si navzájem nekonkurovali,“ upřesnila Barbora Bardonová, která má sama problémy skloubit v době prázdnin péči o děti a zaměstnání.

Motivace pro děti i kantory

Na školní tábor v Bublavě proto poslala svého syna. „Zažil neskutečné množství příhod. Děti snad každý den někam vyjížděly nebo někdo zajímavý přijel za nimi. Výhodou je, že se všichni navzájem znají, potkávají se na chodbách školy. Takže se tolik neobávají toho, co bude. Za mne má takový školní tábor ohromné výhody s přesahem do školního roku,“ pochválila myšlenku Barbora Bardonová.

Podle jejích slov jsou motivovaní i učitelé, kteří dobrovolně v době své dovolené tábory připravují a poté je s dětmi i absolvují. „Ta motivace je důležitá. Na některých školách je benefitem odměna, jinde platí dohoda, že učitel si může část dovolené vybrat i v průběhu školního roku. Já myslím, že Sokolov je v rámci kraje v tomto skutečně jedinečný. Nevím o městě či obci, kde by to bylo podobné,“ doplnila Bardonová.