Doučování i konzultace. Školy pomáhají deváťákům v přípravě na přijímačky

„Deváťáci to nyní mají, co se týče přípravy na přijímačky, opravdu složité. Ta situace se naprosto vymyká všem pravidlům a dosavadním zvyklostem,“ potvrdila ředitelka Základní a mateřské školy Okružní v Aši Jiřina Červenková.

Škola nabízí všem, kteří mají zájem, online hodiny navíc, a to z českého jazyka a matematiky. „S potencionálními studenty také sdílíme materiály, inspirační testy a nabídky nejrůznějších firem. Pomoc nabízí i Česká školní inspekce. Žáci si mohou doma testy nanečisto zkusit. Když děti řeknou, že potřebují individuálně konzultovat, vyjdeme jim vstříc,“ uvedla Jiřina Červenková.

Doplnila, že v současnosti je ale tato možnost bohužel omezená onemocněním pedagoga, který na škole vyučuje češtinu, konzultace z matematiky však běží bez problémů.



Příprava k přijímacím zkouškám jede na plné obrátky také na 3. základní škole v Chebu. Škola nabízí vedle online výuky také individuální konzultace a část dětí jich také využívá.

„Kromě běžné přípravy v hodinách mají zájemci o studium na středních školách k dispozici také různé přípravy a testy zpracované externími firmami. Všechny materiály jim přeposíláme, s žáky také sdílíme dokumenty přes Google. Výhodou je, že když žák pracuje, učitel mu do toho může individuálně vstupovat, vpisovat poznámky a postřehy,“ upřesnil ředitel školy Pavel Černý.

Mimořádný stav trvá dlouho, děti ztrácejí o učení zájem

Co však kantory napříč školami znepokojuje, je vzrůstající nezájem dětí o distanční vzdělávání. „Když jsme s tím začínali, děti byly nadšené, domácí výuku vítaly a pracovaly poctivě. Jenže teď pozorujeme, že už chuť chybí, že už to nemá patřičný drajv. Sama se snažím dávat spíše zábavné úkoly, ale je to složité. Asi ta situace trvá příliš dlouho. Taky v samotných rodinách lidé zažívají obrovský nápor na psychiku a děti to citlivě vnímají. Problém je i v tom, že nevidíme konec,“ konstatovala ředitelka Červenková.

Ta věří, že situace se zlepší, až se ve školách opět začne vyučovat prezenčně. Jednu výhodu však podle ní současná situace má. „I děti, které školu zrovna nemusely, teď do školy chtějí. Chybí jim pravidelný režim, sociální vazby, komunikace s lidmi, srovnávání. Uvědomují si, že i ta každodenní docházka do školy byla fajn, stýská se jim. Dříve tolik zatracovanou školu by dnes uvítaly,“ doplnila.

Také ředitel Pavel Černý pozoruje vzrůstající nezájem a nechuť žáků k distančnímu způsobu vzdělávání. „Na prvním stupni to ještě jde, ale děti na druhém stupni už to nebaví. Vidím to i na samotných kantorech, také by se konečně chtěli postavit před žáky a začít normálně učit,“ dodal.

To potvrzuje i speciální pedagožka Marie Rondevaldová z doučovacího a výukového centra Světluška v Ostrově. „Přes obrazovku navíc nevychytáte, že se dítě právě ztratilo a tomu, co mu vysvětlujete, už vůbec nerozumí,“ dodala. Sama nyní doučuje v ostrovském centru denně dva až tři deváťáky a potřebovala by alespoň jednoho studenta pedagogiky na výpomoc.

Suplovat učitele? To je pro rodiče skoro nemožné

Centrum už muselo začít další zájemce o doučování odmítat. „Mám beznadějně plný diář, ale volají další,“ vysvětlila speciální pedagožka.

Přesto žákům, kteří se letos hlásí na střední školy, vychází vstříc, jak jen to jde. „Je mi rodičů líto. Najít si čas na to, aby se dětem denně věnovali, a suplovali tak učitele, je skoro nemožné,“ vysvětlila.

Přesto by to podle ní děti potřebovaly. „Říká se, že sval, který se nepoužívá, zakrní. To přesně vystihuje, co se právě děje. Na distanční výuce se neopakuje a neprocvičuje, takže deváťáci by se teď měli vrátit ne do deváté, ale spíše do sedmé třídy a probrat všechno znovu. Já to se svými studenty dělám už od Vánoc, což je ideální doba na přípravu k letošním přijímačkám,“ upozornila pedagožka.

Zároveň podle ní platí, že doma se toho bohužel moc nedožene. „Žák vždycky přijímá líp informace od někoho jiného, nežli od svého rodiče. Když vidíte, že v základních věcech k přijímačkám plave, zkuste mu najít alespoň na ty zbývající dva měsíce individuální doučování,“ poradila pedagožka.

Kontakty na doučující lektory v kraji lze najít například na webu naucim.cz.