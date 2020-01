Spor o cestu k hale v ostrovské průmyslové zóně možná skončí u soudu

Na první pohled to vypadá, že v případě ostrovské průmyslové zóny se jedná jen o truc. Jenže situace je zřejmě složitější, než se zdá. Nejde přitom o nic menšího než o komunikaci za tři miliony korun, kterou ke své továrně vybudovala společnost EHC Czech. Ta žádá město, aby na stavbu přispělo.

Cestu totiž využívají další subjekty, navíc firma začala připravovat stavbu své haly s příslibem, že náklady na sítě i komunikace ponese na svých bedrech právě město Ostrov. Radnice však firmě vzkázala, že za silnici v hodnotě několika milionů korun je ochotná zaplatit jen symbolickou částku.

To se ale firmě nelíbí. Rozeslala proto všem zastupitelům včetně starosty dopis, ve kterém situaci vysvětluje a jako smírné řešení navrhuje, aby jí město do roku 2025 uhradilo polovinu vynaložených nákladů. V opačném případě nezbude, než aby případ rozlouskl soud.



„Věřím, že na rozdíl od prosincového zastupitelstva, kdy se na jednací stůl ani nedostal, se na setkání 29. ledna už budou zastupitelé mým návrhem zabývat,“ doufá Petr Haak, jednatel společnosti EHC Czech.

Ten říká, že pro žádost o příspěvek má hned několik důvodů. „Předně jsem byl hned na začátku jednání o koupi pozemků informován, že stavba obslužné komunikace bude věcí města. To se ale nestalo, přičemž chyba nebyla na mojí straně. Následně jsem se dozvěděl, že mnou vybudovanou komunikaci nutně potřebuje využívat Ostrovská teplárenská, jejímž jediným akcionářem je město Ostrov, a to pro obsluhu struskovodu a odkaliště. Také mne ve věci užívání silnice kontaktovali místní rybáři,“ vysvětlil Haak, který si myslí, že by bylo spravedlivé, aby se město na stavbě finančně podílelo alespoň polovinou vynaložené částky.

To ale radnice ústy svého právního zástupce odmítla. Prý se jedná o komunikaci veřejnou, tedy ji může užívat kdokoli. Argumentuje také, že tím, kdo silnici potřeboval, byla právě společnost EHC Czech, aby mohla továrnu zkolaudovat. „Projednání věci před soudem se klient nebrání,“ píše advokát Ostrova a dodává, že město vyšlo společnosti maximálně vstříc, když umožnilo na svých pozemcích vybudovat komunikaci, bez níž by továrna nemohla oficiálně fungovat. A proto je nyní za cestu ochotné zaplatit jen zlomek ceny.

Nové vedení na slib předchozího starosty nehledělo

Jenže v době, kdy se Petr Haak zajímal o pozemky v ostrovské průmyslové zóně, byla situace naprosto jiná. Byl ujištěn slovy i smluvně, že město komunikaci spolu se sítěmi postaví. Pak ale přišly volby, změnilo se vedení města a stavbu zatrhlo.

Podle současného starosty Jana Bureše není smlouva, v níž se město zavazuje ke stavbě, platná. Nebyla totiž schválená zastupitelstvem. Jenže zastupitelé se dokumentem vůbec nezabývali, protože jim jej tehdejší starosta ke schválení nepředložil. Ani podnikatel nevěděl, že je třeba, aby smlouvu potvrdili zastupitelé, přičemž i kdyby to věděl, neměl možnost projednání smlouvy na zastupitelstvu ovlivnit. V době, kdy se o neplatnosti smlouvy dozvěděl, však už bylo pozdě z plánů na stavbu haly v Ostrově vycouvat. Škoda by šla do milionů.

Někdejší starosta Pavel Čekan už před časem potvrdil, že smlouvu podepsal. Podle jeho slov to nebyla žádná tajná akce. Ve vedení města se projednávala několik měsíců a vytvářel ji tým městských úředníků. Při podpisu prý byl jako starosta ujištěn, že dokument dalšímu schvalování nepodléhá.

„Ale když to nebyla pravda, když to bylo špatně, proč se tehdy neozval právník, tajemník či nějaký úředník, který na smlouvě pracoval. Proč neřekl: Takhle to nejde, starosto?“ podivoval se Čekan, který přiznal v této souvislosti i policejní stíhání. „Byl jsem několikrát na výslechu. Státní zástupce ale celou věc odložil, k trestnému činu nedošlo, nijak jsem město nepoškodil,“ pokrčil rameny někdejší starosta.

Ten si myslí, že město mělo i přes pochybnosti o smlouvě sítě a komunikaci pro firmu v průmyslové zóně vybudovat. „Mohli moje špatné rozhodnutí jednoduše napravit. Projekt byl hotový, byly i připravené peníze. Už jen proto, aby firma EHC Czech měla stejné podmínky jako ostatní společnosti v našem průmyslovém parku,“ dodal.