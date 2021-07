Ženu postihla po porodu mozková mrtvice, teď se chce vrátit k dětem

Brali se před pěti lety a začali snít o dítěti. Manžele Kateřinu a Petra z Březové u Karlových Varů ale čekalo velké zklamání, a zdaleka ne jediné. Několikrát se pokusili o umělé oplodnění a několikrát to nevyšlo.

Podařil se až pátý pokus a v dubnu letošního roku se jim konečně narodila dvojčata. Hned po porodu ale bohužel nastaly u Kateřiny vážné zdravotní komplikace a následně ji postihla mozková mrtvice. Ihned se podrobila operaci, ale její stav byl natolik vážný, že chvíli dokonce bojovala o holý život a nyní se potýká s vážnými zdravotními problémy. Ve svých osmadvaceti letech zůstává Kateřina ochrnutá na polovinu těla a učí se znovu mluvit, chodit a rozumět.

„Pro matku dvou malých dětí to musí být velmi těžké a my nechceme, aby na to byla Kateřina sama,“ říká starosta Březové Martin Gruber s tím, že o dvojčátka se nyní stará jejich otec Petr a hodně pomáhají i prarodiče.

„Celá rodina teď ale potřebuje i finance, aby se Kateřině dostalo nejlepší péče. I proto jsme se rozhodli pomoct,“ vysvětluje starosta, proč obec na začátku minulého týdne vyhlásila na manžele veřejnou sbírku. Během pěti pracovních dnů se na ní sešlo už přes milion a tři sta tisíc korun.



Kateřina strávila po operaci několik dlouhých týdnů v nemocnici a momentálně je na rehabilitačním pobytu v Kladrubech. „Moje žena je velmi silná, neskutečně bojuje a snaží se,“ vypráví Petr, otec malých dvojčat Péti a Kačenky. Do Kladrub za manželkou pravidelně jezdí a střídá se u ní s rodinou a přáteli. „Kateřina musí mít neustále společnost a dostatek podnětů, aby se mohla zlepšovat,“ vysvětluje Petr s tím, že s sebou vozívá i děti. „Kačka je z dětí nadšená a jsou pro ni obrovskou motivací,“ dodává.

V Kladrubech stráví Kateřina s největší pravděpodobností ještě několik měsíců. „Petr pracuje v obci jako dobrovolný hasič už léta a sám pomáhá ostatním kdykoliv a bez řečí. Teď je řada na nás, abychom zase pomohli my jemu,“ říká starosta Martin Gruber s tím, že účelem sbírky je finančně pomoci rodině, aby náročné období zvládla. A to nejen v souvislosti s neustálým cestováním.

„Finance budou použity na to, aby Petr a přátelé rodiny mohli Kateřinu co nejčastěji navštěvovat, protože osobní kontakt je velice důležitý pro rozvoj a znovuobnovení mozkové činnosti Kačky a pro její návrat do běžného života,“ říká Gruber.

Ze sbírky však budou pro Kateřinu v budoucnu pořízeny i rehabilitační a kompenzační pomůcky, které bude potřebovat, až se jednou vrátí zpátky domů k dětem. „Počítáme i s tím, že rodina bude potřebovat peníze na další následnou rehabilitační péči, osobní asistenci či léky. Peníze mohou být také použity na bezbariérové úpravy bydlení nebo na pořízení většího rodinného vozu,“ vyjmenovává starosta.

Podle starosty je v současné době ze všeho nejdůležitější, aby Kateřina dostala co nejlepší péči a měla šanci se uzdravit. „Proto prosíme všechny, kteří rodinu znají i neznají, aby nám pomohli a dvojčatům vrátili zpátky mámu, kterou tolik potřebují.“