Karlovarský kraj ovládl Babiš, největší podporu má v Milhostově na Chebsku

Ve druhém kole prezidentských voleb dorazilo k urnám v Karlovarském kraji nejvíc voličů v historii. Zatímco v roce 2013, kdy byla první možnost přímé volby prezidenta, přišla necelá polovina voličů (49,98 procenta), o pět let později to bylo 57,18 procenta. Nyní to bylo rekordních 62,76 procenta.

Více obyvatel dorazilo k volebním urnám i v malých vesnicích, které patřily v prvním kole k místům s nejnižší volební účastí. A tak, jak je v Karlovarském zvykem, právě v těchto místech Andrej Babiš výrazně zvítězil.

Opačné výsledky pak platí ve velkých městech a v horských střediscích, kde hlasovala řada lidí z velkých měst na voličské průkazy. Podobná situace byla i v lázeňských městech regionu.

Přespolní voliči

Jako příklad se dá uvést Boží Dar v Krušných horách. Zatímco ve volebním seznamu bylo při podzimních komunálních volbách zapsáno necelých 200 voličů, už v prvním kole prezidentských voleb tady hlasovalo 364 voličů.

Boží Dar se tak musel na volby pečlivě připravit. Podle starosty Božího Daru Jana Horníka se dalo očekávat, že účast „přespolních“ ve druhém kole prezidentské volby bude ještě výraznější.

„Napadl sníh a ubytovací kapacity jsou prakticky plné,“ řekl v pátek krátce po začátku voleb. Na možnost, že bude volit více návštěvníků hor, se Božídarští připravili dopředu. „Jeli jsme pro další volební lístky, kdyby se jich náhodou nedostávalo,“ uvedl Horník.

V Božím Daru tak volební účast dosáhla 91,61 procenta a výrazně tady vyhrál budoucí prezident České republiky Petr Pavel, který získal téměř 90 procent hlasů (89,09 %).

Snahu hotelových i lázeňských hostů volit na voličské průkazy potvrzují i provozovatelé jednotlivých zařízení. Například božídarský hotel Zelený dům je plný do posledního místa. Ubytována je zde ale pouze jedna česká rodina.

„Zajímali se, kde mohou volit. Tak jsme je poslali do volební místnosti,“ konstatoval zaměstnanec hotelu. Zbytek hostů je ze Slovenska.

Hlasování v lázních

Lázeňští hosté promluvili výrazně také do voleb v nedalekém Jáchymově. Těch je v současné době ve městě více než pět stovek. „O možnost volit se zajímají,“ konstatovala generální ředitelka Léčebných lázní Jáchymov Eva Zachariášová. Potřebné informace podle ní všichni našli například na recepcích lázeňských domů. „Zveřejnili jsme je i na našem facebookovém profilu,“ doplnila ředitelka.

Vzhledem k tomu, že lázeňské pobyty plánují klienti dlouho dopředu, přijíždějí ti, kteří volit chtějí, s volebním průkazem. „Nejčastější dotazy proto směřují k tomu, kde mohou odvolit,“ upřesnila Zachariášová. Pro klienty lázní je určena volební místnost v kulturním domě.

Voliči s volebními průkazy o sobě dali vědět také v Karlových Varech. V desátém karlovarském volebním okrsku, který sídlí v lázeňském zařízení Sadový pramen, registrovali už v pátek odpoledne pětačtyřiceti procentní účast.

„Je to ale dané tím, že většina voličů přišla s volebním průkazem. Místní jsou v menšině,“ komentoval průběh voleb člen komise Jan Kopál.

Karlovy Vary patří Pavlovi

Andrej Babiš má podle výsledků voleb nejvíce příznivců na Sokolovsku. Právě tady získal 56,23 procenta hlasů. Nejvíce ve Vřesové, kde to bylo více než 93 procent. Zvítězil i v samotném Sokolově.

V chebském divadelním klubu d se sešli příznivci Petra Pavla a společně sledovali výsledky voleb i vítězství jejich kandidáta.

Výhru zaznamenal také na Chebsku, kde pro něj hlasovalo 51,17 procenta voličů. Nejvíce jich bylo tradičně v Milhostově (93,33 procenta). V samotném okresním městě Chebu to bylo těsné vítězství o 104 hlasů a ziskem 50,37 procent hlasů.

Naopak okres Karlovy Vary se stal oporou Petra Pavla. Získal tady 53 procent hlasů. Zvítězil nejen v samotných Karlových Varech ( 56,91 procenta) ale také v horských střediscích Krušných hor, kam přijely na víkend stovky lyžařů z velkých měst ve vnitrozemí.