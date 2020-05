V boji proti suchu mají Karlovarskému kraji pomoci tři nové přehrady

Více než 361 hektarů plochy a téměř 40 milionů kubických metrů vody. Tedy téměř dvojnásobek množství, které pojme nádrž Stanovice zásobující pitnou vodou Karlovarsko. Takový je záměr ministerstva zemědělství s Karlovarským krajem v souvislosti s plánem vybudovat nové přehrady.



Přehrada u Mnichova přitom měla být hotová už v polovině devadesátých let. „Je to projekt ještě z doby komunismu, stavět se mělo začít v roce 1993. I když se projekt nakonec nerealizoval, v územním plánu města a obce zůstal,“ uvedl starosta obce Jiří Křenčil.

V sousedství Mnichova by podle záměru ministerstva mělo vzniknout vodní dílo o rozloze 182 hektarů. S plochou 182 hektarů a objemem témě 27 milionů kubíků vody má být největší ze všech tří zamýšlených.

„A jednou ze dvou určených jako zdroj pitné vody,“ upřesnil Jan Svejkovský, mluvčí Povodí Ohře, které s ministerstvem zemědělství na projektu nových přehrad spolupracuje.

Záměr vybudovat nové zásobárny vody správci Ohře vítají. „Má zvýšit počet lokalit, které by se měly hájit pro budoucnost. Je nutné tyto lokality pohlídat, aby se na pozemcích nestavěly třeba chemické továrny či strojírenské podniky. Pokud se naši nástupci rozhodnou, že novou přehradu potřebují, aby neměli zvýšené náklady na její vybudování,“ uvedl Svejkovský.

Pro jakýkoliv způsob udržení vody v krajině je i Karel Jakobec, krajský radní pro životní prostředí, zemědělství a energetiku. „I když bych spíš preferoval lesy a mokřady než přímo přehrady. Na druhou stranu si uvědomuji, že i ty jsou nutné,“ konstatoval krajský radní.

Karlovarský kraj má podle něj vytipované lokality, které by neměly budit kontroverze. „Záleží ovšem na obcích, starostech a lidech, jak k výstavbě budou přistupovat,“ naznačil Jakobec.

„Není to o tom, jestli nám záměr vadí, či nevadí. Vzhledem k tomu, že ubývá spodní voda a v obci v létě vysychají studny, což se v minulosti nestávalo, je jasné, že se situace bude muset řešit. A přehrada by ji mohla zlepšit. Bude to ale dost velká válka. Nejen obec má na pozemcích zájem. Jsou tam i zájmy chráněné krajinné oblasti či společnosti Mattoni. Bude to složité,“ řekl starosta Mnichova Jiří Křenčil.

Výstavba vodních děl nezačne v nejbližším období

I když by se mohlo zdát, že se po zveřejnění projektu začne neprodleně se stavebními pracemi, tak rychle to zřejmě nepůjde. „Podle mého názoru nepostaví přehradu v průběhu dalších dvaceti let,“ troufl si odhadnout mnichovský starosta.

Částečně za pravdu mu dal i mluvčí státního podniku Povodí Ohře. „Jsou to lokality, které budou hájené pro budoucnost. Ale pokud se ukáže potřeba, může po projektech sáhnout už naše generace,“ naznačil Jan Svejkovský.

Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod, jak se projekt ministerstva zemědělství oficiálně jmenuje, počítá s 31 lokalitami v celé republice. Jen v povodí řeky Ohře by podle dokumentu měly být celkem čtyři.

„Je třeba si uvědomit, že z našeho území odtéká prakticky veškerá voda do okolních států, takže naše vodní zdroje závisejí výhradně na srážkách. Pokud tedy vodu nezadržíme, odtéká, aniž bychom ji mohli využít k hospodářským potřebám. Proto není možné zaměřit se jen na zadržování vody v krajině, což je nezbytné pro stav půdy a krajiny. Je nutné orientovat se i na zadržení srážkových vod jejich zachycením v dalších přehradních nádržích, s kapacitami, které se stačí v průběhu zimy a jara doplnit,“ vyjádřil se k projektu ministr zemědělství Miroslav Toman.