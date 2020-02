Kraj ušetřil, peníze dá na rozbité silnice, do zdravotnictví i školství

Podle hejtmana Petra Kubise dostaly silnice přednost kvůli zrychlení jejich oprav. „Hlavní důvod je velmi zjednodušeně ten, abychom mohli začít pracovat, stavět a vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele,“ uvedl.



Krajští silničáři dostali z rozpočtu oproti předešlým letům navýšený už takzvaný provozní příspěvek. Podle krajského náměstka pro dopravu Martina Hurajčíka zřejmě nebude nynějších 100 milionů poslední uvolněnou částkou.

„Pevně doufám, že z přebytku hospodaření ještě nějaké peníze získáme, abychom do silnic mohli dát vyšší částku, protože si to silnice zaslouží,“ řekl.

Krajská správa a údržba silnic má podle něj připravené projekty oprav za zhruba 300 milionů korun. „Zásoba tam tedy je. Řídíme se takzvaným systémem hospodaření s vozovkou a využíváme různé věci, abychom věděli, která silnice potřebuje opravit nejvíc,“ přiblížil Martin Hurajčík. Silničáři přihlížejí například k požadavkům inspektorů či důležitosti komunikací.

Dostane se i na zdravotnictví

Přerozdělení přebytku hospodaření z loňska budou krajští zastupitelé schvalovat v dubnu. Podle náměstkyně hejtmana Jany Mračkové Vildumetzové jednotliví radní a náměstci už svoje požadavky poslali.

„Už teď je převis asi 240 milionů, takže v tomto týdnu budu s každým radním a náměstkem sedět nad jednotlivými požadavky a chtěla bych co nejdříve předložit finančnímu výboru přerozdělení volných financí,“ informovala.

Miliony korun by kromě silnic mohly mířit také do zdravotnické či školské oblasti.

„Byla bych ráda, pokud by šly finance především do investic, to znamená jak do opravy silnic, z hlediska zdravotnictví do přístrojového vybavení nemocnic, případně do modernizace jednotlivých oddělení, tak i do našich školských zařízení,“ přiblížila Jana Mračková Vildumetzová.

Sportovní kluby chtějí 14 milionů

Podle ní může kraj přebytek hospodaření použít i pro své dotační programy, a to například na obnovu sportovních zařízení. Pro letošek je v něm 6 milionů korun, ale už nyní dosahují požadavky sportovních klubů zhruba 14 milionů.

Podobně je tomu i v případě měst a obcí, které chtějí opravovat silnice ve svých katastrech. Kraj má pro ně pět milionů, žádosti ale přesahují 10 milionů korun.

Podle Jany Mračkové Vildumetzové vznikl loňský přebytek hospodaření například vyššími daňovými příjmy, úsporami či tím, že kraj vydělává na úrocích bankovních účtů.