Práce na silnici v Jáchymově skončí na podzim, kamiony se na ni nevrátí

„Neopodstatněné spekulace vznikají prakticky při každé realizaci zakázek,“ řekl Jiří Baloun, vedoucí provozního úseku krajského pracoviště Ředitelství silnic a dálnic. „V žádném případě neplánujeme pustit na silnici I/25 těžkou nákladní dopravu. Situace v Jáchymově zůstane stejná. Obě stavby nemají nic společného s navýšením dopravy na této komunikaci,“ ubezpečil.

Hmotnost vozidel, která mohou do úseku mezi Horním Žďárem a Božím Darem vjet, vymezuje už na začátku silnice I/25 dopravní značka. Zakazuje vjezd vozidlům těžším než deset tun. Výjimku má zásobování a dopravní obsluha. Na tomto omezení se ani do budoucna nic nezmění.

Fámy o tom, že budou moct Jáchymovem legálně projíždět těžká nákladní auta, nejsou podle starosty Bronislava Grulicha ničím novým. „Asi poprvé jsem je zaznamenal v době, kdy se narovnávaly poloměry zatáček nad Jáchymovem. Už tehdy se říkalo, že je to kvůli kamionům. Ani tehdy, ani dnes to ale není pravda,“ konstatoval jáchymovský starosta.

Důvody pro stavební úpravy na hlavním tahu k hraničnímu přechodu na Božím Daru jsou podle Jiřího Balouna z ŘSD daleko prozaičtější. „V případě mostu v Horním Žďáru je to špatný stav spodní stavby. Rekonstrukce mostu byla nutná,“ řekl.

V samotném Jáchymově mají pak práce rozdělené do dvou částí. Pracuje se jak nad, tak pod komunikací. „Pod silnicí pracujeme na zajištění stability komunikace pomocí nekotvených opěrných zdí založených na mikropilotech,“ uvedl vedoucí provozního úseku. Ve svahu nad silnicí se pak pracuje na sanaci skalního masivu.

Práce na sanaci skály se ovšem podle Jiřího Balouna dostaly do skluzu. „Důvodem je nepředpokládaný vývoj stavby. Zhotovitel zjistil, že v plánovaném úseku svahu jsou pod vrstvou hrabanky a tenké vrstvy zeminy větralé a nevětralé ruly. Ty zapříčinily úpravu projektu. Zejména šlo o nutné navýšení odtěženého materiálu,“ naznačil Baloun.

Další změnou oproti původnímu projektu byla úprava použitého druhu sítí, které budou silnici chránit před padajícím kamením, a hloubka jejich kotvení. Podle upraveného harmonogramu skončí práce v Jáchymově v říjnu, most v Horním Žďáru by pak měl být hotový do listopadu.

„V letošním roce už na silnici I/25 žádnou stavbu začínat nebudeme. Další úsek silnice nad točnami v Jáchymově je plánovaný až na příští rok,“ dodal Baloun.